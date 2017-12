Lidé dokážou ztratit nejen klíče, ale i urnu či kanoi

Nejčastěji lidé zapomínají věci v městské hromadné dopravě. V minulosti tu lidé objevili i mládě krajty, rakev nebo umělý chrup.

Kancelář ztrát a nálezů v ulici Karoliny Světlé je místem, kam poctiví nálezci odevzdávají ztracené věci. Právě sem jsou také svážené předměty, které objeví obsluha městské hromadné dopravy nebo strážníci městské policie.

Lidé ztrácejí věci v MHD

„S nálezci je pak sepsán protokol o odevzdané věci, kterou mohou předat také anonymně,“ vysvětlil mluvčí magistrátu Vít Hofman. „Majitelé věcí musí následně prokázat vlastnictví věci a předložit i příslušné doklady, buď občanský průkaz nebo pas,“ doplnil.

Nejčastěji podle statistik ztrácejí lidé věci v MHD. Převážně jde pak o předměty, které běžně nosí. „Nejvíce se ztrácejí peněženky, mobily, brýle, doklady, klíče, tašky a jiná zavazadla. V zimě jsou to čepice, rukavice a šály, přes léto naopak brýle či deštníky,“ uvedl mluvčí.

Nevšední předměty

V kanceláři v ulici Karolíny Světlé ale lze najít i kuriozity, které byste tam nečekali. „Do ztrát a nálezů byly odevzdány i věci, jako je urna, rakev, kanoe, umělý chrup nebo takzvaný smíchovský poklad, který objevili dělníci při stavebních pracích v roce 2008,“ vyjmenoval Hofman.

„Od letošního roku lze v kanceláři ztrát nalézt také barovou stoličku, protetickou zubní náhradu, náhradu nohy, klec na křečka nebo starší televizor,“ dodal mluvčí.

Perličky lze nalézt ale také v pražské MHD. „Mezi nálezy byl v minulosti dron, který ovšem nebyl nalezen uvnitř dopravního prostředku, ale na střeše jednoho z našich autobusů, “ uvedla Petra Tölgyesiová z oddělení Telefonické informace.

Povinná doba košil

Magistrát musí podle zákona odevzdané věci uchovávat po dobu tří let. Řada z nich se pak po uplynutí zákonné doby zlikviduje. „Nalezené předměty se po této době stávají majetkem města a magistrát s nimi může dále nakládat,“ komentoval Hofman.

Například nenošené oblečení a obuv, jízdní kola nebo sportovní pomůcky se tak v minulosti využily pro potřeby dětských domovů. Ztráty a nálezy, které není možno využít pro potřeby města, jsou pravidelně nabízené s tím, že jediným kritériem pro výběr kupujícího bude nejvyšší nabídnutá cena. „K odkupu se vždy nabízí soubor věcí, které za určité období, zpravidla měsíc, připadnou do majetku města, dražby jednotlivých věcí se neprovádějí,“ řekl mluvčí magistrátu.

Elektronické E-ztráty

Kancelář ztrát a nálezů však není jedinou šancí, jak získat zpět ztracený předmět. K usnadnění pátrání po ztracených věcech může pomoci i jejich elektronická databáze. Alespoň to tvrdí Marko Nguyen za projekt eztraty.cz. „Zveřejňujeme na internetu všechny nalezené věci. Propojujeme tak nálezce a ty, kteří svou věci hledají,“ uvedl.

V současnosti spolupracují eztraty.cz přibližně s 220 městy a obcemi. Mezi jejich další spolupracovníky pak patří různé instituce, firmy, festivaly nebo obchodní centra. Spolupráci navázali také s Českými drahami, které přepravují denně téměř půl milionu cestujících a měsíčně zaznamenávají několik stovek případů, kdy lidé něco ve vlaku zapomenou. Také zde mezi nejčastěji zapomenuté předměty patří čepice, rukavice, deštníky nebo klíčenky.

Spolupráce s pražským magistrátem

Projekt eztraty.cz nyní jedná také se Správou železniční dopravní cesty. „Momentálně pro ně upravujeme část systému podle specifických potřeb. Také se před pár dny zapojil karlovarský dopravní podnik. Jednáme i s dopravním podnikem v Praze, tvrdí ale, že vyvíjejí vlastní systém,“ uvedl Nguyen.

Nastínil i to, že by rádi spolupracovali právě s pražským magistrátem. Ten ale zatím spolupráci odmítá. První jednání přitom proběhlo už před dvěma lety.„Vyvíjíme vlastní podobnou aplikaci subpage pod hlavičkou našich webových stránek praha.eu,“ dodal vedoucí oddělení komunikace magistrátu Vladimír Řepka.

Ztracené věci v Praze

Kuriozity nalezené v pražské MHD: topné těleso radiátoru, notářské spisy, daňové přiznání, kniha „Sladké zapomínání“, psí kšíry, prášek na praní, forma na bábovku, kolo, housle, dvouvařič, oblečení zdravotníka, rybářská stolička, luk, kočičí stelivo, vrtačka, stativ, ortéza, podsedák, mládě krajty, hůlka mažoretky, slepecký pager, těhotenská průkazka, jezevčík, rošt od sporáku, motyčka, sazeničky rajčat, vějíř, maska Spidermana, desková hra Utíkej prasátko, barová stolička, koloběžky, stěrače, krokoměr, naslouchátko, kytara, vysvědčení, spinner, fotbalový míč, živý ježek, police, stan, polystyrenová malovaná hlava s kloboukem, zubní protéza, brusné kotouče, kytara, kojenecká výbava, historický kostým, gril, ukulele, dětské odrážedlo, glukometr, košík na houby, obraz, spící dítě, konzole, monitor, dortová forma, reproduktor, trombon, policejní sako, berle.



Dopravní podnik Praha eviduje v letošním roce k 12. 12. 2017 zatím 6093 ztrát, z toho nalezených věcí je 2140.



Nálezy v metropoli v číslech:

2011: cca 5400 nálezů

2012: cca 5900 nálezů

2013: cca 6700 nálezů

2014: 6011 nálezů

2015: 6040 nálezů

2016: 7814 nálezů

2017: 3841 nálezů (do 30. 6.)

Telefonní číslo na kancelář ztrát a nálezů v ulici Karoliny Světlé 5 je 224 235 085. V pondělí a středu je otevřeno od 8 do 17.30, v úterý a čtvrtek od 8 do 16 a v pátek od 8 do 14.00.