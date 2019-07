Oprava Libeňského mostu se posune. Práce zatím neomezí dopravu

Pražský magistrát se dohodl, že Libeňský most nebude bourat. Radní odhlasovali rekonstrukci a primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě) sliboval zahájení prací už letos. Nyní však kvůli změnám při vypisování tendrů Scheinherr oznámil, že oprava začne až příští rok na jaře. Celkem zabere rekonstrukce stavby z roku 1928 pět let. Až do roku 2022 nebudou podle radního na Libeňském mostě žádná větší dopravní omezení.

„S mírným zpožděním počítáme na základě komplexního přístupu k celé opravě. Nebudeme zvlášť připravovat projekt opravy a zesílení pilířů a pak zbytku mostu. Rovnou uděláme velký projekt rekonstrukce celého Libeňského mostu,“ uvedl pro web České televize náměstek Scheinherr, podle něhož aktuálně probíhá výběrové řízení na projektanta. Tendr vypsaný městskou Technickou správou komunikací (TSK Praha) by měl skončit v září. Odhadovaná cena celého projektu se blíží půl milardě korun. První dva roky oprav by měli řidiči po Libeňském mostě jezdit bez velkých komplikací. První uzavírku plánuje magistrát v roce 2022, kdy se rekonstrukce přesune i na klenby a horní část mostu. Spadne Libeňský most při opravě? Radní: Ne, cílem je brzdit práce Přečíst článek › Na spojení Holešovic a Libně do té doby budou pouze krátkodobé uzavírky. Letos na podzim má být podle webu ČT24 jednodenní dopravní omezení, protože dělníci opraví izolaci, vyčistí povrch mostu, provedou údržbu na provizorním podepření a vymění osvětlení. Staré lampy mají vysokou spotřebu „Sundáme ocelové držáky lamp z osmdesátých let a na původní betonové kandelábry umístíme nová svítidla,“ popsal Scheinherr. Podle něj se výměna svítidel před tím, než most projde celkovou rekonstrukcí, je smysluplná s ohledem na úspory. „Lampy, které jsou na mostě teď, mají vysokou energetickou spotřebu.“ Radní schválili opravu Libeňského mostu. Opozice má výhrady Přečíst článek › Libeňský most je v havarijním stavu. Loni v lednu musel být na nějakou dobu uzavřen. Vedení hlavního města provoz na mostě obnovilo až po provizorním podepřením. Ale i v současnosti zde platí omezení rychlosti, zákaz vjezdu vozidel nad šest tun a na mostě musí jet vždy jen jedna tramvaj. Scheinherrův spor s odborníky i opozicí Libeňský most se stal velkým politickým tématem. Hlasování radních o jedné ze čtyř variant rekonstrukce, které zpracovali experti z Kloknerova ústavu ČVUT, způsobilo velký poprask. Opozice kritizovala údajné falšování zápisu. Odborníci z České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT) se zase dohadují s radním Scheinherrem o tom, zda má rekonstrukce kubistického mostu vůbec smysl. Praha plánuje opravu Libeňského mostu, vyjde na půl miliardy korun Přečíst článek › Někteří stavaři zpochybňují odhadovanou životnost opraveného Libeňského mostu a upozorňují na rizika, mezi něž patří obava, že by vzhledem k materiálům použitým při stavbě před téměr sto lety mohl most dokonce při rekonstrukci spadnout. Stejně jako opoziční ODS a ANO kritizují inženýři městskou radu za rychlé projednání projektu a za to, že politici nenechali studii oponovat. Primátorův náměstek tvrdí, že lidé z ČKAIT nejsou nezávislí a chtějí pouze zdržet zahájení prací. „Názor pana radního Scheinherra, že jde o zdržování, je poněkud mylný, neboť je to právě on, kdo nekomplexním a neodborným návrhem řešení vytváří předpoklady pro budoucí technické a dopravní problémy v Praze,“ uvedl v tiskové zprávě Václav Mach, předseda oborového sdružení. Vydrží Hřibova koalice? Falšujete zápis! Fraška, volá ODS a ANO Přečíst článek ›

Autor: Michael Bereň