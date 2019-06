Když loni minulé vedení hlavního města v čele s ANO a ČSSD rozhodlo o zbourání mostu z roku 1928, který je v havarijním stavu a musel být dočasně uzavřen pro veškerou dopravu, právě členové ČKAIT se prostřednictvím komise zřízené městskou radou na tomto rozhodnutí podíleli.

Současný primátorův náměstek Scheinherr tehdy stál na opačné straně, jako občanský aktivista bojoval proti demolici. Nyní hájí už jako politik opravu kubistického mostu. „My vycházíme z nezávislého posouzení Kloknerovým ústavem, který předkládá pouze fakta, detaily o mostní konstrukci jsou veřejně dostupné na stránkách Technické správy komunikací. Studii také nezávisle posoudil profesor švýcarské univerzity v Lausanne a specialista na rekonstrukce mostů Eugen Brühwiler,“ uvedl Scheinherr.

Materiál je velmi křehký

Lidé z ČKAIT však tvrdí, že plán rekonstrukce nesplňuje podmínky původního stavebního povolení. Projekt na opravu Libeňského mostu se podle projektanta a vysokoškolského pedagoga Jana Vítka začal připravovat už v roce 1997. „Nelze měnit základní parametry, pokud bychom takto postupovali, tak nikdy nic nepostavíme," kritizuje Vítek.

Jeho kolega Milan Kalný pak upozorňuje, že při stavbě mostu spojujícího Libeň a Holešovice byly původně oblouky postaveny z nekvalitního betonu, který má zhruba poloviční pevnost než současné materiály. Navíc jsou v něm dutiny. „Materiál je velmi křehký a náchylný k náhlému porušení," myslí si Kalný a tvrdí, že schválený postup rekonstrukce může způsobit zhroucení klenby mostu už při opravách.

Podle Kalného jsou problematické rovněž otázky inženýrských sítí, průtoku vody pod mostem v případě povodní či fakt, že Scheinherrův plán řeší jen most přes Vltavu, nikoliv celé soumostí. ČKAIT rozporuje i životnost rekonstruovaného Libeňského mostu.

Radní Scheinherr proto ve čtvrtek na facebookové stránce zveřejnil vystoupení Jana Zemánka, vedoucího oddělení mostů v TSK Praha, který stejně jako Jiří Kolísko, vedoucí Kloknerova ústavu ČVUT po diagnostice mostu změnil názor na bourání.

Mostní objekt dýchá

„Mostní objekt dýchá, má k tomu propracované čelní zdi i ukryté prostorové spáry, kterých si jen tak někdo nevšimne, ale umožňují dýchat. Toto nadechování umožňuje, že se most neničí po dobu životnosti, což nemůžeme třeba sdělit o Karlově mostě,“ prohlásil inženýr a ocenil tak práci předchůdců Pavla Janáka a Františka Mencla, kteří betonový most projektovali k 10. výročí vzniku Československa.

Od té doby nebyl nikdy opravován, dlouhá léta se mluví o prohlášení Libeňského mostu za kulturní památku, k čemuž se v lednu 2016 připojil právě i nynější náměstek Scheinherr. Zamítavé rozhodnutí ministerstva kultury ze začátku loňského roku se v současné době přezkoumává.

Koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) mezitím schválila (hlasování provázelo zmatky při zápise, což opozice tvrdě kritizuje) jednu ze čtyř navrhovaných variant rekonstrukce. Oprava by podle zástupců hlavního města měla trvat 32 měsíců a uskutečnit se od září 2022 do dubna 2025. Náklady na rekonstrukci mostu mají být skoro půl miliardy korun, na dalších 80 milionů vyjdou přeložky inženýrských sítí. Rekonstrukce má prodloužit životnost Libeňského mostu na dalších padesát let.

„Nastavili jsme to jako cílový stav, kdy za padesát let sdělíme - nebo naše děti sdělí svým vnoučatům -, co je s mostem potřeba udělat, aby se mohl překlopit do dalších padesáti let. Janák s Menclem neudělali nic jiného, než že navrhli most na sto let, a my za těch sto let sdělujeme, že mu prodloužíme životnost na dalších padesát let. Za padesát let nebude most v havarijním stavu. Za padesát let sdělíme možná, že most je v tak skvělé kondici, že dalších padesát let bude moci fungovat bez údržby. Ale je dost možné, že u nového mostu bychom vám řekli něco podobného, jako u mostů, které v současné době musejí dolů,“ vysvětloval Zemánek z TSK Praha zastupitelům.

Scheinherr směrem k zástupcům ČKAIT ještě dodal: „Obávám se, že cílem je jen brzdit práce na Libeňském mostu právě v momentě, kdy se po letech konečně úspěšně rozjely.“ Svůj postoj demonstruje i tím, že na veřejném profilu na sociálních sítích používá fotku s Libeňským mostem v pozadí.