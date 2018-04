Libeňský most půjde k zemi. Jeho zbourání podpořili pražští radní

Rada hlavního města dnes podpořila zbourání Libeňského mostu. S návrhem na demolici souhlasilo sedm z 11 radních z řad ANO a ČSSD, bourání nepodpořili zástupci Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN). Zbourání musí ještě ve čtvrtek potvrdit pražští zastupitelé.

Schválený materiál počítá s demolicí Libeňského mostu. Zároveň navrhuje stavbu nového. Obojí doporučuje Technická rada náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD). Ten je zároveň předkladatelem dokumentu.

Pokud by zastupitelé na čtvrtečním jednání potvrdili rozhodnutí rady, vybraná firma by musela dodržet maximálně cenu stavby, kterou by v zakázce stanovilo město. Architektonická soutěž by se nedělala.

Proti bourání se na jednání rady postavila náměstkyně primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice), zdržela se radní Jana Plamínková (STAN/Trojkoalice) a nehlasoval radní Jan Wolf (KDU-ČSL/Trojkoalice).

Most je v havarijní stavu, který vedl k tomu, že se v polovině ledna na několik týdnů zastavil provoz, po vybudování nových podpěr se na most dopravaomezeně vrátila.