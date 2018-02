Libeňský most památkou nebude. Spory o jeho budoucnost pokračují

Ministerstvo kultury rozhodlo o tom, že Libeňák nemá být kulturní památkou. Podle expertů by se měla vystavět replika.

Strhnout, nebo opravit? Dohady o tom, jak dále pokračovat s uzavřeným Libeňským mostem, neutuchají. Nic na tom nezměnilo ani včerejší rozhodnutí ministerstva kultury, že objekt nedostane památkovou ochranu. Rozhodnutí památkářů ovlivnila zejména expertní zpráva Kloknerova ústavu, která poukázala na havarijní stav mostu.

Opravy by možná odhalily další problémy

„Na základě jejích výsledků ministerstvo shledalo, že nezbytná obnova obou mostů soumostí by změnila konstrukční řešení mostu nezbytným užitím železobetonových konstrukcí a bylo by nutné velkou řadu hodnotných architektonických prvků nahradit kopiemi,“ stojí v posudku.

Navíc je podle památkářů možné, že by případné opravy odhalily další problémy, které jsou momentálně skryté. „Mosty jsou extrémně namáhané stavby. Jsou vystaveny povětrnostním podmínkám, dynamickému namáhání od dopravní zátěže, chemické kontaminaci i neustále proudící vodě v základech,“ popsali experti.

Ministerští památkáři se tak rozhodli objekt neoznačit za kulturní památku. „Památková hodnota obou klíčových soumostí by nezbytnou rekonstrukcí značně utrpěla,“ uvedli v odůvodnění. Navíc se přiklánějí k tomu most strhnout a postavit jeho kopii.

Dolínek: Strhneme ho

Obě strany sporu, zastánci strhnutí i podporovatelé opravy, paradoxně výsledek šetření interpretují ve vlastní prospěch. Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) je rozhodnutí jasným signálem pro to, aby se vystavěl most zcela nový.

„Praha je zodpovědná za to, že má mosty, které fungují. Nemůžeme investovat do opravy něčeho, u čeho není jisté, že bude dobře sloužit,“ uvedl Dolínek s tím, že životnost nového mostu oproti tomu je 70 až 100 let. „Věřím, že někteří zastupitelé nyní přestanou hatit přípravy na vybudování nové stavby,“ dodal.

Provést rekonstrukci levněji

Zastánci opravy Libeňáku naopak v uveřejněném rozhodnutí vidí možnost, jak začít co nejrychleji s potřebnými pracemi. „Rozhodnutí ministerstva otvírá možnost provést rekonstrukci levněji a splnit přitom předepsané normy. To by v případě udělení ochrany nejspíš nebylo možné,“ připomněl starosta Prahy 7 Jan Čižinský (Praha 7 sobě). Podle jeho slov verdikt není katastrofou, protože nabízí reálnější a levnější možnost.

Účastníci se můžou odvolat

Stanovisku ministerstva příliš nerozumí Adam Schein-herr, zakladatel iniciativy Libeňský most nebourat, nerozšiřovat, který podnět k tomuto úřadu podal. „Divím se argumentaci, přitom na konci ledna Kloknerův ústav dal jasně najevo, že je možné stavbu opravit,“ popsal. Rozhodnutí památkářů navíc momentálně ještě není pravomocné.

„Rozhodnutí bylo účastníkům řízení odesláno datovou schránkou. Ode dne doručení účastníkům poběží 15denní zákonná lhůta pro podání opravných prostředků,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

Ve hře je i rozšíření stavby

V případě, že někdo z účastníků s rozhodnutím nesouhlasí, může se odvolat. „Zvažuji, že odvolání podám,“ uvedl Scheinherr. Aktivista ale není účastníkem řízení, jeho případné odvolání tak nebude mít odkladný účinek.

O dalším postupu tak bude jednat zastupitelstvo na čtvrtečním zasedání. Pokud by mělo dojít na demolici, může se podle Dolínka začít už na přelomu letošního roku. „Hotovo by mohlo být už za dva, dva a půl roku,“ připomněl náměstek. V tomto období by břehy Vltavy mohl propojit dočasný montovaný most. Navíc je ve hře i už dříve zmiňované rozšíření stavby, objekt by tak mohl dostat novou podobu.

Projekt opravy už příští týden

Paralelně k plánům na zbourání stavby ale vzniká i projekt na opravu. „Příští týden budeme prezentovat způsob navržené rekonstrukce podle Technické správy komunikací a Kloknerova ústavu,“ popsal Čižinský. Návrh vzešlý z diagnostiky Kloknerova ústavu má hodnotné prvky mostu zachovat.