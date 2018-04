Libeňský most památkou? NPÚ chce přezkoumat rozhodnutí ministerstva

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 17 100 Kč

Úředníci v oblasti správy školství, kultury a zdravotnictví Rada oddělení hygieny práce - pobočka Severozápad. Požadované vzdělání: vyšší odborné. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17100 kč, mzda max. 25740 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Místo výkonu práce: Nechanského 590/1, Praha 6, Způsob prvního kontaktu: Na výběrovém řízení (296 336 796), Kontaktní osoba: paní Gabriela Jurčíková - personální oddělení, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE:, Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Rada oddělení hygieny práce - pobočka Severozápad, v Praze 24. 10. 2017, Č.j.: HSHMP 54503/2017, Ředitel Hygienické stanice hlavního města Prahy (dále jen "HSHMP") se sídlem v Praze jako služební orgán příslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon o státní službě"), vyhlašuje výběrové řízení na služební místo Rada oddělení hygieny práce - pobočka Severozápad v oboru služby: * 28 = Zdravotnictví a ochrana zdraví,, Charakteristika činností služebního místa:, -posuzovací, konzultační a poradenská činnost v oboru 28; , -komplexní výkon státního zdravotního dozoru nad dodržováním zákazů a plněním dalších povinností, stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., v platném znění a zvláštními právními předpisy o ochraně veřejného zdraví , -vydávání stanovisek a rozhodnutí podle právních předpisů, příprava podkladů a analyzování výsledků činnosti pro rozhodování v otázkách ochrany a podpory veřejného zdraví v rozsahu kompetence orgánu státní správy;, -zajištění plnění kontrolního plánu, úkolů hlavního hygienika a dalších odborných úkolů, plnění metodických pokynů hlavního hygienika včetně zpracování a vyhodnocování úkolů a činnosti příslušného oddělení; , -zajišťování, koordinování a výkon státního zdravotního dozoru ve své územní působnosti, odpovědnost za odbornou správnost a kvalitu odborných prací včetně jednotnosti závěrečných výstupů, vykonávání sankční a správní činnosti; , -posouzení předložených návrhů (oznámení) zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů o zařazení prací do příslušných kategorií - návrhu kategorizace prací; určení rizikových prací a vydání rozhodnutí pro rizikové práce;, -posuzování práce a jejího vlivu na zdraví zaměstnanců, podíl na hodnocení a řízení zdravotních rizik;, -kontrola povinností zaměstnavatelů v oblasti zajištění pracovně lékařských služeb v souladu s platnou legislativou;, -dozor v oblasti ochrany zdraví při nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi, biocidy;, -výkon preventivního dozoru - posuzování projektových dokumentací pro stavby nové, k rekonstrukcím staveb, zkušebním provozům a ke změně stavebních objektů, -podíl na monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a pracovních podmínek, podílí se na realizaci místních programů ochrany a podpory veřejného zdraví, Služba na tomto služebním místě bude vykonávána ve služebním poměru na dobu neurčitou. , Předpokládaným dnem nástupu na služební místo je 1. 1. 2018.Služební místo je zařazeno podle Přílohy č. 1 k zákonu do 10. platové třídy. Posuzovány budou žádosti podané ve lhůtě do 24. 11. 2017, tj. v této lhůtě zaslané služebnímu orgánu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu služebního úřadu Hygienická stanice hlavního města Prahy, Rytířská 12, p.s. 203, 110 01 Praha 1, nebo osobně podané na podatelnu služebního úřadu na výše uvedené adrese. Žádost lze podat rovněž v elektronické podobě s uznávaným elektronickým podpisem na elektronickou adresu služebního úřadu: podatelna@hygpraha.cz nebo prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky IDDS: zpqai2i. Obálka, resp. d. Pracoviště: Hygienická stanice hlavního města prahy se sídlem v praze 006, Nechanského, č.p. 590, 160 00 Praha 6. Informace: Gabriela Jurčíková, +420 296 336 796.

Obchod - Obchod Prodavač, prodejce 22 000 Kč

Prodavači potravinářského zboží Vedoucí Pivotéky. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč, mzda max. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Slavikova 1047/10, Žižkov, 13000 Praha 3, PRVNÍ KONTAKT e-mailem na adrese order@beergeek.cz, kontaktní osoba: Olga Romanova, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE A POŽADAVKY:, Obecné požadavky / REQUIRMENTS , Věk nad 18 let, Angličtina na konverzační úrovni, Předložit výpis z rejstříku trestů, Vyučení nebo maturitní zkouška., Požadované dovednosti / DESIRED SKILLS AND EXPERIENCE , Základni dovednosti nezávislého vyhledáváni informací., Základni dovednosti řešení analytických problémů, Vysoká schopnost organizace postupů při dosahováni stanovených cilů, Flexibilita, orientace na výsledky a pozitivní přístup., Silné slovní a písemné komunikační dovednosti, verbálně i písemně, Zakladní znalosti a pochopení principů v pivovarnictvií, Ochota zůstávat produktivní během meně náročných částí pracovniho času, Ochota řídit se pokyny majitelů a nadřízenych pracovniků, Zdravá schopnost komunikace a týmový duch, Touha pracovat v rychle rostoucí společnosti, která stanovuje trendy v odvětví piva v České, republice., Ochota pracovat na plný úvazek flexibilně, včetně prodloužených hodin a vikendů podle, potřeby., Fyzické předpoklady / PHYSICAL ASSUMPTIONS, Schopnost zvednout a přesunout až 50kg balení, schopnost vylézt po žebřiku a schopnost, přikrčit se a pracovat v těsných prostorech., Ochota a schopnost bezpečně pracovat s průmyslovými chemikáliemi., Schopnost trávit většinu pracovního ve stoje na nohou, Postup přihlášení se na pracovní pozici:, Uveďte prosím následující informace a zašlete je na email order@beergeek.cz., 1.Váš aktuální životopis, 2.Průvodní motivační dopis, 3.Kontaktní informace pro dvě pracovní reference (nikoli od přátel nebo rodiny), , Nabízíme/COMPENSATION , Platové ohodnocení úměrné úrovni zkušeností, Zaměstnanecké výhody v podnicích BeerGeek Bar & Pivotéka, 90denní zkušební doba, , BeerGeek - naše vize / THE BIG PICTURE, Vedoucí hraje klíčovou roli v každé organizaci i její každodenní práci. V našem případě má vedoucí Pivotéky na starost práci v obchodě, správu internetového obchodu, stará se o běžné postupy týkající se pohybu zboží, zajišťuje a kontroluje čistotu prodejny a její vzhled od čistých výloh, až po doplněné zboží. Vedoucí je důležitým prostředníkem, který šíří vizi společnosti BeerGeek směrem k veřejnosti. Vedoucí přímo a úzce spolupracuje přímo s majiteli-zakladateli a pomáhá realizovat jejich cíle. Na základě pracovní smlouvy má finanční a materiální odpovědnost. Zájemce o tuto práci by měl sdílet moderní představy o podnikatelské etice, bezpečnosti práce a mít neustálou touhu získávat nové znalosti o řemeslném pivu a zlepšovat se - tak jako my, ostatní beergeekové., Každodenní náplň práce / THE EVERYDAY VIEW / Každodenní náplň práce, Zákaznický servis - poskytování nenápadných, ale užitečných rad při výběru zboží, Šíření poznatků a vzbuzování vášně a nadšení pro řemeslné pivo, což je ostatně hlavním posláním společnosti BeerGeek, Prodej a čepování piva, Kontrola stavu výčepního zařízení, včasné sanitace, prováděné v souladu s předpisy BeerGeek, Příjem zboží a vizuální kontrola kvality při přijetí (přítomnost potřebných štítků, celistvost obalů, čistota lahví) a správné vyplnění a evidování dodacích dokladů, Kontrola trvanlivosti zboží, uspořádání zboží v souladu s principem prvního vývoje, Vyskládávání zboží na regály a do lednic, starost o vizuálně lákavou prezentaci zboží, Udržování vzhledu obchodu podle pravidel BeerGeek, Pravidelná správ. Pracoviště: Z-media s. r. o. - 002, Slavíkova, č.p. 1047, 130 00 Praha 3. Informace: Olga Romanova, +420 775 260 871.

Zdravotnictví - Zdravotnictví Sanitář, sanitářka, zdravotnický 25 000 Kč

Sanitáři Sanitář/-ka pro operační sály. Požadované vzdělání: úso (vyučení s maturitou). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Walterovo náměstí č.p. 329/2, 158 00 Praha 5, kontakt: Ťuláková Petra Mgr., tel.: 608477967, e-mail: hr@canadian.cz, Rozšiřujeme hranice naší ambulantní péče a OTEVÍRÁME NOVÉ POBOČKY mj. s moderně vybavenými operačními sály., Co Vás na této pozici čeká:, • pomocná činnost při poskytování zdravotních služeb na oddělení operačních sálů a sterilizace, • pomoc při polohování a fixaci pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu, • vykonávání činností při příjmu, přemisťování a transportu pacienta v rámci operačního oddělení (v rozsahu své odborné způsobilosti), • doprovázení a převážení pacientů, • zajišťování hygienické péče o pacienta, polohování pacienta a manipulace s ním, • pomocné činnosti při poskytování ošetřovatelské péče pacientům, • péče o hygienu prostředí, , Co byste měl/a splňovat:, • odborná způsobilost k výkonu povolání sanitáře (dle zákona č. 96/2004 Sb.), • proklientský přístup, komunikativnost , • pozitivně orientovaná osobnost , , Co Vám můžeme nabídnout:, • zajímavou práci v atraktivním prostředí nově a moderně vybavených operačních sálů, • čtvrtletní odměny, • profesionální a přátelský kolektiv, • nadstandardní lékařskou péči, • 5 týdnů dovolené, • příspěvek na stravování, • příspěvek na jazykový kurz, • pozice je vhodná i pro absolventy, , Místo pracoviště: Praha 5. Pracoviště: Canadian medical care, česká republika, Walterovo náměstí, č.p. 329, 158 00 Praha 58. Informace: Petra Ťuláková, +420 608 477 967.

Informační technologie - Informační technologie Programátor 22 000 Kč

Vývojáři softwaru §92 Vývojáři softwaru. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 22000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: §92, Adresa: Vyskočilova č.p. 1561/4a, Michle, Kontakt: Mejtský Miroslav, tel.: 604298953, e-mail: hlasenkavolnehomista@gmail.com, Požadavky: Srbština na úrovni rodilý mluvčí výhodou, magisterské vzdělání v oboru počítačová věda a inženýrství., Zájemci nechť zašlou svůj struturovaný životopis s motivačním dopisem na výše uvedenou e-mailovou adresu.. Pracoviště: Skype czech republic s.r.o. mvp vyskočilova, Vyskočilova, č.p. 1561, 140 00 Praha 4. Informace: Miroslav Mejtský, +420 604 298 953.