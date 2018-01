Libeňský most opravte, nebo postavte nový, doporučují odborníci Praze

Odborníci z Kloknerova ústavu doporučili Magistrátu hl. města, aby buď zajistilo kompletní rekonstrukci Libeňského mostu, nebo postavili úplně nový most. Náklady na opravu případně i na stavbu nového mostu jsou podobné a to 550 až 600 milionů korun. Ve středu o tom informoval náměstek Petr Dolínek.

„Odborníci zároveň zdůraznili, že požadovanou životnost a trvanlivost mostu na 100 let lze dosáhnout pouze stavbou zcela nového mostu," uvedl Dolínek. Situace není ale jednoduchá. Opravu mostu komplikuje řízení ministerstva kultury, stavbu mostu nového zase rozhodnutí zastupitelů z roku 2016. Usnesli se totiž na tom, že most má být opraven.

Radikální oprava nebo stavba nového mostu

Radikální rekonstrukce by vyžadovala novou hydroizolaci, odvodnění a náspy, dále ochranu základů mostu proti síranové korozi, náhradu dvou středních pásů v pěti klenbách za železobetonové a opravu a sanaci konstrukce. Kromě toho by byla potřeba nahradit rámové konstrukce a schodiště. Odborníci také doporučili most průběžně sledovat v případě, že by k rekonstrukci došlo.

Stavba nového mostu bude vyžadovat vybudování nových pilířů. Město také čeká na vyjádření Ministerstva kultury, které rozhodne o tom, zda je či není most památkou. Praha pak rozhodne, jak k opravě mostu přistoupí. Aktuálně je na mostě zavedena náhradní autobusová doprava. Lidé musí ale i přesto urazit 450 metrů pěšky k nejbližší zastávce.