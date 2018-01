První den uzavírky Libeňského mostu. Dopravu odklánějí strážníci

Libeňský most je od včerejší noci uzavřený pro tramvajovou a automobilovou dopravu. Je přístupný pouze pro pěší a cyklisty. Na obou koncích mostu jsou zábrany, automobily odklání strážníci. V pátek ráno se také konal dopravní krizový štáb, který svolalo vedení městské části Praha 8. Dopravu v této městské části totiž komplikuje i probíhající rekonstrukce Zenklovy ulice. Pražský dopravní podnik ještě během dneška upraví objízdné trasy a náhradní MHD.

Dnešek je prvním dnem, kdy je most uzavřen. Praha 8 na svých stránkách zveřejnila objízdné trasy pro automobily. Ty u konců mostu odklání příslušníci pražské městské policie. Po mostě tedy mohou přecházet pouze chodci a cyklisté. Ode dneška také platí nová opatření pro hromadnou dopravu.

Libeňský most UZAVŘEN. Dělnická style. pic.twitter.com/yeGAHE6oII — Eva Šelepová (@EvaSelepova) 19. ledna 2018

V pátek ráno se uskutečnil krizový štáb, kterého se zúčastnili starosta Prahy 8, generální ředitel TSK, ředitel MP Praha 8, vedoucí odboru dopravy MČ Praha 8, ředitel odboru dopravních agend MHMP, zástupce ředitele pro dopravu ROPID a vedoucí odboru Organizace provozu DPP. „V současné době probíhá na TSK soutěž, která by měla zabezpečit most v krátkodobém horizontu, tak, aby nespadl. Nejde o finální opravu, ale pouze o nezbytné zabezpečení mostu," píše se v tiskové zprávě z dnešní raní schůzky.

Úprava objízdních tras a další jednání

Pražský dopravní podnik monitoruje dopravu a bude upravovat objízdné trasy a náhradní MHD. Informace zveřejní ještě během pátku na svých stránkách a na stránkách městské části Praha 8.

„Během dne mám řadu setkání s odborníky, kteří mne budou dále informovat o stavu Libeňského mostu a o scénářích jeho opravy. Večer se scházím s panem kolegou Dolínkem nad možnými scénáři vývoje. Nastalá situace mě velmi mrzí především proto, že již v únoru 2016 jsme s panem náměstkem Dolínkem na tento stav marně upozorňovali. Slibuji, že dělám vše pro to, aby bylo co nejdříve jasné, co bude s mostem dále,“ uvedl starosta Prahy 8 Roman Petrus.

Průjezd dopravy na mostě by byl kritický

Podle předběžných údajů Kloknerova ústavu ČVUT je tzv. rámový most v havarijním stavu. „Průjezd dopravy by byl na mostě kritický,“ uvedl včera náměstek Dolínek. TSK také v současnosti připravuje podklady pro tendr na firmu, která tuto část mostu zabezpečí.

Podle předsedy představenstva TSK by to mělo trvat asi tři týdny. „V této chvíli je v nejhorším stavu jeden rám. Ty ostatní části, pokud budou podepřeny průřezy, by měly umožnit provoz toho mostu, jak bylo doposud,“ uvedl Jiří Kolísko , ředitel Kloknerova ústavu. Magistrát také zřídil non-stop krizovou linku 800 100 991.

Aktuální informace o úpravách dopravy MP:

Z ulice Jankovcova (křižovatka s Dělnická) bude upraven na světelné signalizaci provoz tak, aby nebyly v provozu směrové šipky pro možnost odbočení z ulice Jankovcova na Libeňský most (z obou směrů); bude doplněno dopravní značení v ulici Jankovcova (před křižovatkou) o zákaz odbočení (ve směru na Libeňský most)

Budou doplněny na chodníky do místa Zenklova x Libeňský most (za výstupy z metra) betonové bloky

Aktuální informace o úpravách dopravy PČR:



Úpravu dopravního značení v křižovatce Jankovcova – Libeňský most (změna řazení, uzavření odbočovacího pruhu, příkazové, resp. zákazové značky na křižovatkových větvích a úprava SSZ) Úprava a doplnění dopravního značení na komunikaci Voctářova před odbočením a na rampě Libeňského mostu (B1 + E3a, popř. IP10a, …)