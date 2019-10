„Jen oprava mostu bude za půl miliardy a hotové bychom to chtěli mít v roce 2024,” řekl Novinkám radní Scheinherr. Původní návrh přitom počítal jen s opravou mostu, hlavní město však rekonstrukci rozšíří i na přilehlé okolí. Začít by Scheinherr chtěl koncem roku 2021. Pražané pak budou muset počítat s komplikacemi v individuální automobilové dopravě i MHD.

Přitom ještě na konci minulého volebního období Petr Dolínek (ČSSD), Scheinherrův předchůdce, tvrdil: „Není možné, aby tato důležitá spojnice neměla nějakou dopravní náhradu.” Koalice vedená hnutím ANO se kvůli Libeňskému mostu, který musel být na začátku roku 2018 na měsíc uzavřen, málem rozpadla. Nový primátorův náměstek jako občanský aktivista bojoval proti demolici tohoto kubistického mostu.

„S náhradním mostem se už moc nepočítá,” tvrdí Scheinherr v rozhovoru pro Novinky.cz nyní. „Byla udělána studie a takový most vycházel až na 350 milionů korun. Jsme s dopravním podnikem připraveni obsloužit veřejnou hromadnou dopravu, automobilů tam zas tolik nejezdí,” dodal náměstek. Situaci pro pěší by mohlo trochu pomoci vybudování lávky spojující Holešovice a Karlín u ostrova Štvanice, kde dnes jezdí oblíbený přívoz HolKa. Praha plánuje, že nový přechod Vltavy bude do dvou let stát. Tramvaje z Libeňského mostu každopádně budou muset najít objízdnou trasu.

O nový tendr projevilo zájem více firem

Nové vedení metropole, které bourání od vzniku koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil (TOP 09, STAN, KDU-ČSL) odmítá, na rekonstrukci Libeňského mostu vypsalo výběrové řízení. Podmínky byly však velmi přísné a přihlásila se pouze společnost Pragoprojekt, která ještě podmínky nesplňovala a městská společnost Technická správa komunikací (TSK Praha) tak soutěž zrušila. Nový tendr má být vypsán tak, aby jedna firma byla projektantem a zhotovitelem zároveň. Projekt navíc bude zahrnovat opravu celé oblasti.

„Napsali jsem to příliš drsně. Očekával jsem, že budou firmy ochotny vytvořit třeba i mezinárodní tým. Bohužel teď je trh nasycen, obzvlášť u stavebních firem,” uvedl Scheinherr, který uznal chybu. Podle náměstka pro dopravu už teď projevilo zájem 18 firem. Praha chce mít vítěze soutěže do června 2020.