Libeňský most by se měl citlivě opravit, soudí Institut plánování a rozvoje

Praha - Libeňský most architekta Pavla Janáka by měl být podle Institutu plánování a rozvoje (IPR) citlivě zrekonstruován. Sdělil to ředitel IPR Petr Hlaváček. Institut také zpochybnil závěry studie ČVUT, podle níž by stavba nového mostu byla pro město levnější. Navíc by prý nová stavba vydržela déle.

Libeňský most v Praze. | Foto: archiv VLP

Vedení Prahy nyní řeší, zda most, který je v havarijním stavu, opravit, nebo zbourat a na jeho pilířích vystavět nový. Na mostě je kvůli jeho stavu omezena doprava. „Stavíme se za variantu citlivé rekonstrukce a obnovení původního architektonického tvarosloví, i kdyby se tato varianta doopravdy ukázala jako nákladnější. Janákův most tvoří neprávem opomíjenou architektonickou hodnotu, jejíž zachování za vyšší náklady a delší čas rozhodně stojí. Důležitý je výsledek," řekl Hlaváček. Praha zveřejnila závěry studie Kloknerova ústavu ČVUT, kdy odborníci hodnotili obě varianty, demolici i rekonstrukci. Jako výhodnější vybrali postavit na pilířích současného nový rozšířený most. Má být levnější a vydržet bez oprav déle. IPR Praha s výsledky studie nesouhlasí. Čas pro hledání ideálního řešení „Jsme rádi, že náměstek primátorky Petr Dolínek debatu o budoucnosti mostu otevřel. Výsledky studie však považujeme za nešťastné. Jak lze vyčíst z expertní zprávy, Kloknerův ústav se variantou rekonstrukce prakticky nezabýval," uvedl ředitel. Podle IPR neplatí ani argument, že je nutné kvůli havarijnímu stavu rychle vybrat jednu z variant a začít stavět. „Most lze na nějaký čas uzavřít, než se najde ideální řešení. Tramvajovou dopravu by do té doby šlo vést po provizorní konstrukci. Je to lepší, než bez řádného rozmyslu most nenávratně zničit," řekl Hlaváček. Tomuto kroku nahrává podle něho také to, že oba břehy jsou rozvojovými plochami. „Na libeňské straně časem vznikne nová městská čtvrť, kde budou kromě bytových a kancelářských domů i rozsáhlé parkové plochy. Dnes je most důležitý dopravně, ale časem se velmi pravděpodobně stane i důležitým pěším tahem. Jedinečnost jeho architektonického provedení tak znovu získá na významu," řekl. Stejně kvalitní dílo současné architektury Pokud by se nakonec přeci jen ukázalo, že most je neopravitelný, je podle IPR nutné vyhlásit mezinárodní architektonickou soutěž na nový most. „Stavět repliku nebo jen využít původní pilíře nám připadá nedůstojné. Pokud se Praha rozhodne dílo Pavla Janáka zbourat, musí se pokusit nahradit ho stejně kvalitním dílem současné architektury," uvedl Hlaváček. Opravu chystá město řadu let. V roce 2009 vydaly úřady stavební povolení, o čtyři roky později jeho platnost prodloužily do konce letošního roku. Stavět se ale stále nezačalo. Podle předloňské zprávy TSK je Libeňský most v nejhorším stavu ze všech pražských mostů. Od roku 1928, kdy byl uveden do provozu, nebyla ani jednou opravena jeho nosná konstrukce. Autory Libeňského mostu, který spojuje Holešovice a Libeň, jsou architekt a kubista Pavel Janák a konstruktér František Mencl. Čtěte také: Zbourá se Libeňský most? Město o tom rozhodne ještě v lednu

Autor: ČTK