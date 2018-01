Libeňák se vyprázdnil. Politici se dohadují, kdo za to může

Neprofesionální. Skandál. Průšvih. Tak hodnotí Pražané náhlé uzavření Libeňského mostu. Tisícům obyvatel rozhodnutí magistrátu zkomplikovalo cestu do práce i do školy.

Chaos, tak by se dal shrnout první den po náhlém uzavření Libeňského mostu. Dopravní podnik zavedl náhradní dopravu, od sobotního rána začíná platit nový výlukový jízdní řád. Stovky lidí se také vydávají přes most pěšky. „Já dnes na Vltavské spolu s hromadou lidí čekala a vůbec mi nedocvaklo, že je Libeňský most uzavřený. Informovanost nic moc,“ popsala Magdalena Trávníčková. Řadu obyvatel náhlá situace pohoršila. „Jak je možné že to takhle dopadlo, když stav mostu se řeší už 10 let?“ napsal na sociální síti Lukáš Hampl.

Kdo za to může?

Právě o tom, kdo za stav mostu může, se vedení města dohaduje. Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka je vina na straně Prahy 7 a aktivistů, kteří v roce 2015 přerušili dosavadní snahy o opravu. Město původně počítalo s tím, že most zboří a postaví nový. „V roce 2015 jsem upozorňoval, že musíme konat. Nestalo se tak, protože někdo neustále nabízel jiná řešení,“ popsal Dolínek.



Stejný názor na věc vyjádřil i starosta Prahy 8. „Dopravně tolik zkoušená Praha 8 dostává další ránu. U Libeňského mostu je to o to horší, že dnes již mohl být opravován nebo opraven, ale bohužel kvůli několika politikům a petentům jsme zbytečně ztratili roky,“ uvedl Petrus.

Přes most na kole

● společnost Rekola v pátek spustila na Libeňském mostě náhradní cyklodopravu

● na obou koncích mostu umístila do cyklostojanů kola ● přejezd mostu je zdarma, uživatelé zaplatí 24 Kč teprve tehdy, pokud překročí 15minutovou výpůjční dobu

● Pro půjčení bicyklu je nezbytné se u společnosti Rekola zaregistrovat a stáhnout aplikaci do mobilu

Praha 7: Opravovat se mohlo od roku 2016

Podle vedení sedmé městské části ale situace rozhodně není tak černobílá. „Zastupitelstvo hlavního města přijalo 25. února 2016 usnesení, že Libeňský most má být urychleně opraven ve stávající šíři. Bohužel se od té doby nestalo vůbec nic, přestože ho po poradě s památkáři bylo možné opravovat,“ připomněl starosta městské části Jan Čižinský.

Obdobně na věc nahlížejí i Piráti. „Krizové uzavření Libeňského mostu je důsledkem dlouhodobě zanedbávané údržby ze strany TSK i nečinnosti náměstka Dolínka,“ uvedl pražský zastupitel za Piráty Viktor Mahrik. Jisté je, že o problému se ví už řadu let.

První náznaky, že je most ve špatném stavu, se měly ukázat už v roce 2005. Přesto se nynější krizové situaci nikomu nepodařilo zabránit. Dosud na mostě proběhly jen drobnější opravy. Vedení města nyní čeká do konce ledna, kdy odborníci z Kloknerova ústavu dokončí komplexní zprávu o stavu mostu. Teprve poté bude moct ministerstvo kultury definitivně rozhodnout, jestli se stavba stane kulturní památkou.

Památková ochrana nebo replika

„Ve zprávě bude popsáno, nakolik lze most zachránit v podobě, v jaké je nyní, či zdali by se neměla spíš udělat replika,“ popsal Dolínek. Město už má připravený projekt opravy, pokud by se nejednalo o památku, na který by se mohlo navázat. „Máme i druhou bolestivější variantu, kdyby to byla památka, pak by to byla otázka dvou, tří let,“ uzavřel náměstek.

Mezitím Technická správa komunikací připravuje soutěž na firmu, která by krizovou část podepřela, to ale potrvá minimálně tři týdny. „Opatření umožní omezený provoz,“ vysvětlil ředitel Kloknerova ústavu ČVUT Jiří Kolísko.

Jak pojede městská doprava po uzavření Libeňského mostu → Změny tramvajových linek

Linka č. 1 Ve směru od Sídliště Petřiny je zkrácena do zastávky Dělnická – dále pokračuje jako linka č. 6 ve směru Kubánské náměstí

Linka č. 3 Ve směru z centra zkrácena do zastávky Palmovka v ulici Sokolovské a dále pokračuje jako linka č. 31

Linka č. 6 Ve směru od Kubánského náměstí je zkrácena do zastávky Dělnická – dále pokračuje jako linka č. 1 ve směru Sídliště Petřiny

Linka č. 10 Je zrušena (nahrazena posílením provozu linky č. 16)

Linka č. 14 Je ve směru od Spořilova ze zastávky Dělnická odkloněna přes zastávku Nádraží Holešovice do obratiště Výstaviště Holešovice, kde je ukončena

Linka č. 16 Je provozována v trase Lehovec – Sídliště Řepy, jsou zkráceny intervaly linky, vybrané spoje jsou ve směru z centra ukončeny v zastávkách Kotlářka a Nádraží Vysočany

Linka č. 17 Spoje ukončené standardně v obratišti Výstaviště Holešovice jsou prodlouženy do zastávky Kobylisy

Linka č. 24 Ve směru od Kubánského náměstí je zkrácena do zastávky Palmovka v ul. Na Žertvách (nástupní zastávka je v ul. Sokolovské) Linka č. 25 V úseku Vltavská – Palmovka je odkloněna přes zastávky Těšnov, Florenc a Invalidovna

→ Nové tramvajové linky

Linka č. 30 V trase Bulovka – Okrouhlická – Kobylisy – Ládví – Sídliště Ďáblice

Linka č. 31 V trase Spojovací – Ohrada – Krejcárek – Palmovka (v ulici Sokolovské), dále pokračuje jako linka č. 3

→ Změny v zastávkách tramvají

Zřizují se zastávky Vltavská (obousměrně) na předmostí Hlávkova mostu a Palmovka (obousměrně) v ulici Sokolovské

→ Náhradní autobusová doprava

Linka X10 Zavedena v denním provozu v trase Palmovka – Vosmíkových – Bulovka

→ Změny v provozu autobusů

Linka č. 156 Zřizují se obousměrně zastávky Maniny a Dělnická Linka X156 Nová linka se zavádí v trase Nádraží Holešovice – U Vody – Přívozní – Přístav Holešovice – Maniny – Tusarova – Dělnická – Maniny – Přístav Holešovice – Přívozní – U Vody – Nádraží Holešovice

Linka č. 201 V pracovní dny je posílena v trase Nádraží Holešovice – Bulovka spoji s označením X20