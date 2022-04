Dobrá nálada a ještě lepší pivo

Bývaly tu byty, kanceláře, ale i kavárna, restaurace s rozměrnou terasou a legendární kino Svět. V přístavbě se však nacházel podnik nejslavnější: Automat Svět. Na pivo a něco malého k snědku sem chodili dělníci z okolních továren, ale i Bohumil Hrabal, který bydlel v nedaleké ulici Na Hrázi, a jeho přátelé. V autobiografické knize Svatby v domě popisuje, proč si ho tak oblíbil: „Automat Svět jsme měli s Vladimírem [Boudníkem, pozn. red.] rádi, protože paní Vlaštovková měla vždycky dobrou náladu a ještě lepší pivo.”

Nebyl to ani náhodou žádný noblesní, natož luxusní podnik, podle pamětníků tu však vládla rodinná, srdečná atmosféra. Bufet se objevil hned v několika Hrabalových povídkách, včetně jedné, příhodně nazvané Automat Svět, která dala název celé sbírce. V roce 1966 ji zfilmovala režisérka Věra Chytilová a pomohla tak odstartovat Hrabalovu kariéru.

Hlavním nepřítelem je voda

Už ve 40. letech získala Svět Pražská městská pojišťovna, která byla o sedm let později znárodněna. Celá jeho existence se nese v duchu boje s vodou. Základy totiž stojí pod úrovní spodní vody, a tak zde muselo vzniknout jakési "dno" v podobě obrovské olověné vany. To způsobovalo problémy už od 60. let minulého století, kdy se prasklinou dovnitř začala dostávat voda. Situaci ještě zhoršila povodeň v roce 2002. Narušena byla statika, ve zdech se objevily trhliny.

Aby náhodou někoho nenapadlo jej zbourat, byl palác v roce 2003 prohlášen kulturní památkou. Současný majitel před několika lety ohlásil svůj záměr palác zrekonstruovat, podle plánu by v jeho budoucí podobě měl být obnoven i proslulý automat. Zatím ale památka stále chátrá.