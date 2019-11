„V první řadě bych chtěl poděkovat kolegům za důvěru a cením si ji o to víc, že mohla volit celá členská základna, namísto obvyklého systému delegátů. Rozhodně je co zlepšovat, chci být aktivní ve vztahu k jednotlivým organizacím a více hnutí ANO dostávat mezi lidi. Mám dobrý pocit z celého nově zvoleného týmu a věřím, že na tom budeme pracovat společně,“ prohlásil po zvolení Říčař, (staro)nový předseda krajské organizace Praha.

Pětatřicetiletý podnikatel, který byl radním Prahy 11 a už pátým rokem zde zasedá v zastupitelstvu, přitom nepatří mezi Babišovi oblíbence. „Je to mladý perspektivní politik, tak doufejme, že se mu podaří naší krajskou organizaci posunout dopředu. Já jsem dlouhodobě s Prahou nespokojený,“ uvedl Babiš před dvěma roky, kdy Říčař ve vedení pražského ANO vystřídal herce Martina Stropnického, tehdejšího ministra obrany a nyní velvyslance v Izraeli.

„Doufám, že bude hned rezignovat,“ řekl zase předseda menšinové vlády opřené o hlasy komunistů v jednom z povolebních rozhovorů. Říčař však Babišovu výzvu nepřijal, dokonce se letos dostal do čtrnáctičlenného předsednictva strany. Nyní dostal nominaci na předsedu od dvanácti ze dvaceti pražských organizací. Mandát přesvědčivě obhájil.

Výměna primátorského kandidáta

Mohlo by to tedy znamenat, že v metropoli bude mít Babiš dál názorové oponenty. Říčař, jehož otec Zdeněk hnutí ANO věnoval v roce 2013 milion korun, šetřil s ostrými vyjádřeními. Ale šéfovi krajské organizace se údajně nelíbila třeba výměna primátorského kandidáta. Poslance Patrika Nachera totiž na Babišovo přání nahradil podnikatel Petr Stuchlík, který se pak po několika měsících stejně vzdal zastupitelského mandátu a z politiky nadobro odešel.

A Říčař nesouhlasí ani s daní z nabytí nemovitosti, toto státní „výpalné“ totiž podle mnohých zbytečně ještě víc prodražuje a komplikuje pořízení vlastního bydlení (nejen) v Praze. Jak uvedl web Seznam Zprávy, také další členové hnutí ANO v Praze by se rádi vzepřeli proti tomu, co dělá premiér a jeho přisluhovači na celostátní úrovni.

Podle seznamu si například komunální politici nechtějí nechat diktovat od Babišova PR týmu ztělesněného především marketingovým expertem Markem Prchalem, jaké mají dělat kampaně. Jejich cílem totiž je oslovit jiný typ voličů. „Jinak to ani nejde. Pokud bychom se od celostátní politiky neodlišili, tak budeme hrát v Praze marginální roli,“ citovaly Seznam Zprávy bývalého ministra financí Ivana Pilného, který je dnes za ANO pražským zastupitelem.

Šéf ANO v Praze 2 Petr Novotný pak mluvil před volebním sjezdem podobně. „Je potřeba minimálně v Praze dávat najevo, že to není levicový populismus, ale že jsme také na středopravém spektru,“ uvedl s tím, že by si měla pražská buňka dělat kampaně sama. „My ty voliče známe. Ne, že někdo z centrály řekne, že budeme mít tohle heslo, protože to někde v Ostravě nebo Frýdku-Místku zabírá,“ doplnil Novotný.

Manažer Agrofertu

Dosavadní vedení ANO v hlavním městě však mělo kritiky třeba v Praze 10, kde působí i bývalá pražská předsedkyně a starostka městské části a kdysi vlivná Babišova spojenkyně Radmila Kleslová. Další výrazná žena spojená s ANO, exprimátorka Adriana Krnáčová, se nakonec vzdala možnosti promluvit do směřování krajské organizace. Nominaci na první místopředsedkyni z domovské Prahy 6 nepřijala. Podle Seznamu se však za zavřenými dveřmi ještě předtím do Babišovy (polo)komunistické vlády pořádně obula.

Mandát tak bezproblému obhájil mladý manažer Agrofertu - toho času ve svěřenském fondu Andreje Babiše - Miroslav Nauč, kterého na sněmu podpořilo 136 členů ze 189 přítomných.

Počet řadových místopředsedů se v pražském ANO nově zvýšil na tři a v Centru pohybové medicíny na Chodově se jimi stali Lubomír Brož, magistrátní zastupitel a zastupitel MČ Praha 5, který obdržel 121 hlasů. Modřanskou zastupitelku Lenku Vedralovou podpořila rovná stovka členů. Poslankyně a kardioložka Věra Adámková získala 88 hlasů. Radomír Nepil a Karel Grabein Procházka na pozice místopředsedů nekandidovali.

Šikana řidičů

Před čtvrtečním zasedáním zastupitelstva hlavního města ANO vydalo tiskovou zprávu, kde si stěžuje stav dopravy v Praze. „Doprava jako celek nefunguje a to, co sledujeme, se dá označit jako šikana řidičů. Uzavírky jsou naprosto nekoordinované a kolony se každým měsícem prodlužují. Namísto toho, aby se vedení chytlo za nos a snažilo se alespoň o nějakou koordinaci, tak ještě řidičům komplikují život uzavíráním nábřeží. Pokud má jít o snahu dostat lidi do MHD, tak tato negativní motivace prostě fungovat nebude, nehledě na fakt, že i samotná městská doprava se dostává do krize,“ uvedl předseda zastupitelského klubu Nacher.