Levé a pravé křídlo Průmyslového paláce se mají o víkendu otevřít

Část Průmyslového paláce by se měla poprvé otevřít od ničivé vichřice Herwart už tuto sobotu. Jedná se o pravé a levé křídlo. Střed paláce se bude opravovat a mělo by být hotovo do začátku výstavní sezony příštího roku. Ve čtvrtek to uvedl Pavel Klaška, předseda představenstva firmy Výstaviště Praha.

dnes 17:21 SDÍLEJ:

Vichřice poničila halu v místech vyhořelého levého křídla a strhl střechu z historické části budovy. Kvůli poškození stavby byla předčasně ukončena výstava Designblok. Chystaný festival Cannafest, který začíná už tento pátek, byl přesunut na výstaviště do Letňan. „Pravé a levé křídlo plánujeme zprovoznit už 11. listopadu, ve střední části paláce, která byla poškozena nejvíc, budou pokračovat sanační práce," řekl Kaška. ČTĚTE TAKÉ: Řidiči z Prahy 7 budou moci parkovat v noci za dvacku. Před Výstavištěm Situaci kolem výstaviště kritizuje opozice V nejpoškozenější části stavby bude nutné odstranit zbytky střechy z 50. let a opravit krytinu, která se nachází pod ní. Opravy by měly být hotovy do začátku příštího roku. Práce by tak neměly zasáhnout do akcí, které jsou naplánovány na rok 2018.

Na situaci kolem holešovického výstaviště upozornil šéf zastupitelského klubu Top09 Václav Novotný. Ten připomněl, že město nedávno Praha prohrála spor kolem zrušení akce, která se měla na výstavišti pořádat v roce 2000. Magistrát teď podle zastupitele musí zaplatit odškodné několik milionů. Vedení hlavního město také podle Novotného dlouhodobě zanedbává údržbu paláce. ČTĚTE TAKÉ: Matějská z Výstaviště nezmizí. Ale změní se

Autor: Pavel Lopušník