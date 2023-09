/FOTO, VIDEO/ První ročník mezinárodní soutěže ultralehkých balonů Lety v Letech měl v pátek 8. září na programu další dva soutěžní vzlety.

Lety v Letech 2023, příprava na start | Video: Radek Cihla

Berevnou nádheru startujících balonů si mohli příchozí příchozí vychutnat časně zrána a potom ještě vpodvečer, kdy se startovalo od fotbalového stadionu v Letech u Berounky na Praze - západ. Kromě domácích soutěžících se na start postavili piloti z Velké Británie, Belgie, Německa a Polska. A jak se s takovým balonem vlastně soutěží?

Předstartovní přípravy:

Zdroj: Radek Cihla

"Na první pohled to nejde, protože balon letí tam, kam fouká vítr. To je hluboká pravda, ale ten vítr vane v různých výškách různým směrem a rychlostí. To balonáři pochopili a let se začal odvíjet víc podle jejich představ. První závody balonů se odehrávaly v letu na vzdálenost. Následovaly lety cíl po cca 20 kilometrech. S tím, jak se piloti lepšili, byli stále blíže k cíli, až si u cíle překáželi a vadili. Řešení se našlo. Dostali pruh látky se malým závažím, který odhodili tam, kde chtěli označit své místo přistání," můžete se, mimo jiné, dočíst na webu pořadatelů.

Poletí se nejspíš ke Koněprusům:

Zdroj: Radek Cihla

Soutěž pokračuje i v sobotu 9. září. Ranní soutěžní vzlet je plánován od šesti hodin do půl osmé, od 13. hodin následuje zábavné odpoledne u Pivovaru MMX v Letech a poslední vzlet soutěže stanovili pořadatelé na dobu od 17.30 do 19.30, cíl bude u již zmíněného pivovaru. Více informací najdete ZDE.