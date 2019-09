"Letošní léto se umístilo na prvním místě za dosavadních 245 let měření. Šlo tedy v Praze-Klementinu o nejteplejší léto od roku 1775, ještě teplejší než dosud nejteplejší léto v roce 2018 s průměrnou teplotou 22,7 stupně Celsia," uvedl meteorolog Pavel Jůza.

Třetí nejteplejší léto od roku 1775 bylo v roce 2003 s průměrnou teplotou 22,4 stupně Celsia a na čtvrtém místě historických tabulek je léto 2015 (22,3 stupně). "A na pátém místě se s průměrnou teplotou 22,1 stupně Celsia umístilo léto 1834, které drželo klementinský teplotní rekord víc než 150 let," poznamenal meteorolog.

Oproti normálu let 1981 až 2010 byla průměrná teplota letošního léta o 2,9 stupně vyšší, odchylka od dlouhodobého průměru 1775 až 2014 činí dokonce 3,9 stupně.

Rekordní červen

Také letošní červen byl v Klementinu nejteplejší od začátku měření v roce 1775. S průměrem 24,5 stupně Celsia byl o dva stupně teplejší než dosud rekordní červen 1811. V rámci celého roku byl i třetím nejteplejším měsícem od začátku měření, teplejší byl už jen srpen 1807 a červenec 2006.

Červenec tohoto roku byl sice mimořádně teplý, ne však nejteplejší. Průměrná měsíční teplota dosáhla 22,3 stupně Celsia, což ukazuje na 17. nejteplejší červenec za dobu měření.

Letos v srpnu byla v Klementinu průměrná měsíční teplota rovných 22 stupňů, což znamená 8. až 11. místo z 245 dosavadních srpnů, během nichž v Klementinu sledovali průměrné teploty. "To znamená, že by se vešel mezi pět procent nejteplejších srpnů za posledních 245 let," dodal Jůza.