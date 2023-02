„Tábor pro syna jsem řešila už kolem Silvestra. Chtěla jsem mít jistotu, že pojede tam, kde máme dobrou zkušenost a kde se mu loni líbilo,“ říká třeba Martina z Prahy, jejíž syn Martin byl loni na táboře zaměřeném na Harryho Pottera a letos míří za hrou Minecraft.

Její zkušenost, kdy řeší letní tábor takto brzy, není ojedinělá. Komerční organizátor tábora CK Robinson přihlašování zahájil 1. ledna a nyní má už ze tří čtvrtin plno.

„Pokud to bude jako normálně, tak do konce února bude vyprodáno. Zatím je to stejné jako v loňských letech, což je milé překvapení. Pořád nejvíc frčí Harry Potter tábor, Minecraft tábor a často jsou rychle vyprodané speciální tábory, třeba fotografický. Tam je to ale tím, že máme velmi omezenou kapacitu. Je pro 10 až 15 dětí,“ shrnul zakladatel a ředitel firmy Petr Nový a dodal, že zájem je velký i přes dvacetiprocentní zdražení.

Ještě o něco dříve než Martina, řešila letní tábor Lucie, jejíž syn Kuba jezdí na stejný tábor už tři roky - a letos pojede počtvrté. „My, jejichž děti jezdí pravidelně, dostáváme zprávu z tábora do mailu, letos to bylo už 8. prosince. Dostaneme tak 14 dní na to, abychom prioritně své děti přihlásili, než se informace zveřejní na Facebooku,“ popsala.

Nové děti pak organizátoři jejich tábora přihlašují od 20. prosince, ale kapacita, která je kolem 130 dětí, bývá už dopředu naplněná převážně „stálicemi“.

Instituce, jako jsou domy dětí a mládeže, vyhlašují termíny letních táborů v lednu nebo únoru. Například DDM v Praze 2 zapisuje od 1. února. „Účastníci z loňských let přednost nemají, záleží na tom, kdo se rychleji přihlásí,“ sdělil ředitel DDM Ján Rybárik.

Někdy podle jeho vyjádření bývá první den rezervací i dnem konečným. Situace ale prý bývá proměnlivá, protože rodiče místa pro děti zamluví a v některých případech je po čase ruší. Náhradníci proto mají reálnou šanci, že se na tábor i tak dostanou.

Podobnou zkušenost mají i v DDM Ulita ve třetí městské části. „Přihlašování spouštíme 6. února ve 20 hodin. Na webu máme nabídku letních táborů už tři dny. Ze zkušenosti víme, že ty oblíbené a opakující se tábory jsou pryč do půl hodiny,“ upozornila organizátorka Lucie Sichrová.

Ani v Ulitě se však nejedná ihned o konečný seznam účastníků. Rodiče děti přihlašují a odhlašují v průběhu roku podle toho, jak dostanou dovolené. „Teď je to ale taková smršť,“ dodala Sichrová.

Podle Rybárika nejsou jejich tábory výrazně levnější než ty komerční. Většina jich totiž musela zdražit kvůli zvyšování cen ubytování a stravy.

„Zpravidla nás podporuje zřizovatel, tedy hlavní město Praha. Zatím ale nevíme, jak to dopadne, protože nová rada ještě nezasedla. Příspěvek orientačně vychází na 40 korun na dítě a den,“ řekl Rybárik a zároveň zdůraznil, že nedělají rozdíly mezi pražskými a přespolními dětmi.

Jet může kdokoliv, kdo se stihne přihlásit. Pražský příspěvek se však na děti s jiným trvalým bydlištěm nevztahuje. Rozdíl v ceně je pak v řádu stovek.