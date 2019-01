Praha /INFOGRAFIKA/ - Klasiku, romantiku i nevšední zážitky na nevšedních místech. To všechno letos Pražanům nabídnou stále populárnější letní kina. Přichází teplé počasí a s ním začala i sezona letních kin. Sledování filmů pod širým nebem je mezi Pražany stále oblíbenější.

Letní kino na Střeleckém ostrově. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/ Grzegorz Klatka

V budoucnu by se tak počet kin měl rozšířit. Na kinematografický zážitek by mohli lidé v budoucnu vyrazit do Anežského kláštera.

„Na podzim budeme otvírat renomovaná místa kláštera, takže letošního roku se letní kino ještě netýká. Do budoucna je to jedna z idejí aktivit, které bychom tam rádi pořádali," říká Tereza Ježková, mluvčí Národní galerie. Jak by měl venkovní biograf fungovat a co se v něm bude promítat, zatím není jasné.

Národní galerie bude však tento rok znovu promítat na terase Veletržního paláce v Holešovicích. Kino se rovněž vrátí, vždy třikrát za týden, na Nákladové nádraží Žižkov. „Budeme promítat dva filmy, které byly digitálně zrestaurovány," říká produkční Veronika Bokšteflová.

Půjde o snímky Takový je život a Ikarie XB 1, český sci-fi snímek z roku 1963, který byl letos vyslán na filmový festival v Cannes. Ten je podle Národního filmového archivu považován za jednu z mnoha inspirací pro Kubrickův film 2001: Vesmírná odysea.

Kromě starších snímků budou na Žižkově promítány i současné evropské filmy a letní trháky. Takzvané blockbustery jsou spolu s artovými snímky často na programech letních kin.

Míst pod širým nebem letos ubude. Zatímco u Vltavy na smíchovské straně řeky byly loni dvě lokality, kde šlo sledovat filmy, letos mají případní zájemci smůlu. Mohou však mít štěstí, že blízko jejich bydliště zastaví Kinobus, pojízdné letní kino. Letos znovu zastaví na 14 pražských místech.

