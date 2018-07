Letní poflakování? Streetworkeři mají napilno

/INFOGRAFIKA/Prázdniny neznamenají pro všechny děti odjezd za babičkou nebo na tábor, spousta teenagerů zůstává ve městě a musí si zábavu obstarat sama. Kromě návštěv parků a nákupních center ji mohou hledat i v experimentování s alkoholem a drogami a balancování na hraně zákona. Právě proto je léto hlavní pracovní sezónou terénních sociálních pracovníků.

Děti jsou podle ředitelky České asociace streetwork (ČAS) Martiny Zikmundové během léta náchylnější k experimentům, mají více času a často se jen poflakují kolem. „Během prázdnin si tedy streetworkeři dovolenou nevybírají. Některé aktivity se naopak posilují, vyráží se více do terénu, na místa, kam se děti stahují. Prodlužuje se otevírací doba nízkoprahových klubů do dopoledních hodin a přidává se nabídka i volnočasových aktivit, výjezdy do přírody, celodenní akce,“ říká odbornice.

V hlavním městě v současnosti funguje dvaadvacet organizací sdružených pod ČAS, 14 služeb nabízí nízkoprahové programy pro děti a mládež a odhadem do nich dochází sedm až devět stovek dětí a mladých lidí.

Nelehká práce terénních pracovníků

Existují čtyři základní nízkoprahové sociální služby nízkoprahové kluby pro děti a mládež, kontaktní centra pro uživatele drog, nízkoprahová denní centra pro lidi bez přístřeší a terénní programy, které se zaměřují na všechny jmenované skupiny a také na sexuální pracovnice.

„Když chcete oslovit děti a mládež, tak obcházíte parky, obchoďáky místa, kde se zrovna scházejí a většinou vás ignorují, nebo se s vámi baví velice nevybíravě. Musíte to prostě zkoušet dál, učit se jejich jazyk, rozumět gestům, způsobu vyjadřování. Jednoho dne něco potřebují, trefíte se do správné nálady a potřeby, nebo narazíte na vůdce party, co se zrovna začne zajímat. U této cílové skupiny pracujeme s jednotlivci i celou skupinou, využíváme skupinovou dynamiku,“ popisuje Zikmundová nelehkou práci.

Sociální pracovníci pomáhají dětem řešit otázky kolem lásky a sexuality, šikanu, průšvihy ve škole, rozvod rodičů nebo závislosti. Období dospívání s sebou přináší nejrůznější experimenty a hazardy, které ale nemusí nutně určovat další směr teenagerova života. Streetworkeři se snaží nabídnout dětem smysluplnou činnost namísto „zevlování“.

Nabízejí workshopy, wifi i stolní fotbálek

Nízkoprahové kluby jsou proto vybaveny sportovními a výtvarnými potřebami, ale i počítačem a wifi nebo třeba kulečníkem a stolním fotbálkem. Nabízí také workshopy věnované atraktivním tématům, jako je rapování, žonglování, fotografie nebo parkour.

Popovídat si je možné také anonymně

Sociální pracovníci ale reagují i na to, že stále víc dětí tráví mnoho času u obrazovek telefonů a počítačů.

„Kontakt facetoface je pro některé dnešní děti obtížný, a proto se raději ptají a chatují anonymně a po síti. My na to například zareagovali tím, že jsme zřídili internetový portál jdidoklubu.cz, který zprostředkovává práci streetworkerů online,“ dodává ředitelka České asociace streetwork Martina Zikmundová s tím, že k tématům tak sociálním pracovníků přibývá i kyberšikana a další nástrahy virtuálního světa.

Přes prázdniny otvírají nízkoprahové kluby dřív a pro děti chystají speciální akce jako jsou výlety do zoo, na koupaliště, do zábavních parků a muzeí, ale také grilovačky, přespávání v klubu nebo pod širým nebem v zahradě. Některé kluby organizují také letní tábory nebo výměnné pobyty se zahraničními organizacemi.