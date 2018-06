Letní kina zahajují sezonu. Promítá se na dvorcích, střechách i v parcích

/INFOGRAFIKA/ Novinky, osvědčené klasiky i umělecké a alternativní filmy jsou na programu pražských letních kin.

Promítání pod širým nebem navštěvuje stále více diváků, a tak přibývají nové scény a ty stávající rozšiřují počet projekcí. Zcela nové letní kino, jehož založení si v rámci rozpočtu odhlasovali obyvatelé Prahy 6, přivítá první návštěvníky už příští týden. Diváci ho najdou v parku u Gymnázia Kepler na Hládkově.

"Ve čtvrtek 14. června zahájíme první sezonu Letního kina u Keplera. Těšit se můžete na film Miloše Formana Černý Petr z původní 16milimetrové filmové kopie," uvedla za provozovatele Martina Kanak. Promítat se začne po setmění, návštěvníci ale mohou dorazit dříve. "Otevřeme již v 19 hodin, a to za doprovodu hudby z 60. let pro správné navození atmosféry. Promítat budeme po setmění," doplnila Kanak.

Tiskárná promítá přes rekonstrukci

Novinky čekají i návštěvníky letní scény ve Žlutých lázních, ta totiž letos promítá dvakrát v týdnu. "V úterý většinou promítáme filmy novější, v sobotu pak oblíbené tituly. Snímky jsou laděné do letní pohody, která ke Žlutým lázním patří," prozradila Hana Tietze, mluvčí areálu. V programu podle ní nebudou chybět tituly jako Pelíšky, Podraz, Teorie tygra i Vražda v Orient expresu. Čekání na film zpříjemní návštěvníkům živá hudební vystoupení různých žánrů.

I přes probíhající rekonstrukci v Tiskárně na Vzduchu, která se nachází v areálu Výstaviště, nebudou její příznivci ani letos ochuzeni o letní kino. "Otevřeli jsme pop-up Tiskárny na Vzduchu, který by se měl stát po rekonstrukci její součástí. Tahle chill out zóna navazuje na stávající prostor," uvedli provozovatelé na webu. Novou scénu najdou návštěvníci 50 metrů za původním vchodem. Řadu filmů lze zhlédnout zdarma. Vstupné se neplatí například na projekcích holešovického klubu Cross, v rámci festivalu Anežka Live, v letním kině na střeše obchodního centra Černý Most ani v Kinobusu, který letos vyrazí na 11. pouť po hlavním městě. Promítat bude od 15. června do 6. září na dvanácti místech v Praze.