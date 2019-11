Pořadatelům i účastníkům přálo na polovinu listopadu krásné počasí. Letenská pláň se zaplňovala pomalu, ale jistě. Podle reportéra Deníku na místě panuje vynikající atmosféra a nálada.

Jako na každé z předcházejících demonstrací byla k vidění široká škála transparentů s různými hesly, jako třeba Jsme pro vystoupení ČR z Agrofertu, STBáku, za koblihu si nás nekoupíš, Chceme slušného prezidenta, Stejný metr pro všechny nebo Demise is coming. Podporu vyjádřily i subkultury - Metalisté za demokracii. Objevily se i slogany s filozofickým přesahem - Ježíš, ne Caesar (TGM).

Aktuální záběry z policejního vrtulníku - demonstrace Letenská pláň pic.twitter.com/4MvuwLpdF1 — Policie ČR (@PolicieCZ) November 16, 2019

„Neprotestujeme proti výsledku voleb, protestejume proti zneužívání moci těch, kteří volby vyhráli,“ uvedl místopředseda a mluvčí spolku Milion chvilek Benjanim Roll, který akci zahájil.

Po něm promluvili biskup Václav Malý, který moderoval demonstraci na Letné v roce 1989 a předseda Asociace soukromého zemědělství Stanislav Němec.

"Podle fotek ze střechy víme, že účast je minimálně stejná jako minule a další lidé jsou ještě na cestě," uvedl předseda spolku Milin chvilek Mikuláš Minář. "Je to srab, skandovali demonstranti v narážce na to, že premiér Babiš ani nikdo jiný z ANO včera nepřišel na diskusi do České televize.

„Neříkáme, koho volit, ale budeme dál hlídal dodržování pravidel hry a to, aby se trestaly fauly. Vyjdeme do ulic kdykoli, když vládci této země překročí červené čáry v oblasti justice, médií, prezidentské abolice či střetu zájmů,“ řekl Minář.

Pokud Babiš neodstoupí do 31. prosince, neodvolá ministryni spravedlnosti Marii Benešovou a nezbaví se Agrofertu, zveřejní v úterý 7. ledna termíny dalších protestů. „Budou mít zase o něco kreativnější podobu,“ dodal.

"Právě jsem se vrátila z Hradu, z katedrály sv. Víta. Máme za sebou 30 let příležitostí, s nimiž jsme vždy nanaložili ideálně. je třeba postavit se současným tendencím řídit stát jako firmu či ´koketování´s cenzurou," řekla bývalá disidentka Dana Němcová.

„Je skvělé, že lidi můžou vyjádřit svůj názor a nikdo je přitom neperzekuuje a nenapadá. A je fakt skvělé, že máme svobodné a demokratické volby, kde si můzeme svobodně zvolit své zástupce,“ uvedl v reakci na demonstraci Babiš. Další vyjádření by měl poskytnout v zítřejším projevu v Narodním muzeu.

O co organizátorům jde?

„Třicáté výročí Sametové revoluce nás vyzývá, abychom znovu pozvedli hlas a nemlčeli k aktuálním problémům. Vadí vám prezidentovo pohrdání Ústavou? Premiérův střet zájmů? Překvapivé zastavení kauzy Čapí hnízdo? Odůvodnění, které vzbuzuje pochybnosti? Neschválení ústavní žaloby na prezidenta? Prezident slibující premiérovi abolici? Celkové směřování státu a demokracie? Je čas opět se postavit za demokracii. Je čas ukázat mocným, že jsme tady a že jsou pod drobnohledem,“ píší organizátoři manifestace.

Na té promluví mimo jiné katolický kněz a výrazná tvář sametové revoluce Václav Malý, bývalá disidentka Dana Němcová, herec Ivan Trojan či Jana Filipová, která žalovala premiéra kvůli výroku o demonstrantech. S traktory dorazili i Babišovi sedláčtí oponenti. Účastníci akce jsou pořadateli vyzýváni, aby měli kvůli blátu a velkým loužím pevnou obuv a v kapsách svíčky. Stavba pódia, deseti velkoplošných obrazovek a další techniky na Letenské pláni zabrala celý včerejšek.

Protest navazuje na sérii jarních demonstrací proti předsedovi vlády a za nezávislost justice, která vyvrcholila v červnu právě na Letné největším shromážděním od roku 1989 s účastí zhruba čtvrt milionu lidí. Na dnešní akci se podle předsedy spolku Mikuláše Mináře chystají lidé z více než tisícovky obcí. Z nich míří na Letnou nejméně padesátka organizovaných autobusů. České dráhy navýšily kapacity přibližně o 1000 míst k sezení, vozy navíc přidal i RegioJet.

Opoziční strany chce Milion chvilek vyzvat k řešení problému „tříštění“ voličských hlasů, další dvě výzvy budou veřejnosti představeny až na Letné. S představiteli ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN ve čtvrtek jednali Minář a místopředseda spolku Benjamin Roll a seznámili je se svými požadavky.

„Třicet let po sametové revoluci nemáme moc důvodů k optimismu. Justice i veřejnoprávní média jsou v ohrožení a prezident nerespektující Ústavu slibuje premiérovi v obrovském střetu zájmů prezidentskou milost, bude-li to třeba. Nejvážnějším důvodem k nespokojenosti je však pokračující obrovský střet zájmů našeho premiéra. Místo aby sloužil občanům, stará se o vlastní prospěch. Andrej Babiš zneužívá svou mediální moc, aby si získal a udržel moc politickou. Následně zneužívá moc politickou, aby podpořil svůj byznys a ještě se nestydí prohlašovat, že na svěřenské fondy, v jejichž kontrolní radě sedí jeho manželka a blízcí přátelé, nemá žádný vliv,“ zdůvodňuje Milion chvilek na internetu avizované ultimátum pro premiéra.

Zrušený duel

Ti také kritizují odmítání přímého dialogu na straně premiéra. „Na dnešní večer nás Česká televize pozvala do pořadu Události, komentáře. Mělo jít o duel Mikuláše Mináře s někým z ANO. Včera jsme se však dozvěděli, že se duel ruší. Proč? Protože když se Andrej Babiš dozvěděl, že má jít o duel s MM, odmítl přijít. Účast kohokoliv dalšího z ANO pak tiskové oddělení strany odmítlo s tím, že se s námi budou bavit, až si založíme stranu. Skutečně neexistuje žádná lepší výmluva než tohle?,“ informoval včera Milion chvilek.

Dopravní uzavírka kvůli akci plánována není, policie však může operativně uzavřít či omezit komunikace v okolí. Organizátoři vyzývají účastníky, aby se na místo dostavili buď pěšky nebo veřejnou dopravou. Kvůli demonstraci posílí Dopravní podnik (DPP) spoje v metru a dalších prostředcích MHD.

Golem v akci

V souvislosti s dnešní demonstrací i zítřejšími oslavami výročí sametové revoluce posiluje také pražská záchranka provoz na každou denní i noční směnu o dvě záchranářské posádky. Na Letenské pláni umístěn také speciální modul Golem, ve kterém budou zdravotníci připraveni ošetřit případně i větší počet osob.

V souvislosti s víkendovými akcemi posilujeme každou denní a noční směnu o 2 posádky RZP. V sobotu bude na Letné modul Golem, spolupracovat budeme také s @CCK_Tweetuje, který bude mít na místě 2 zdravotnické stany, ve kterých budou i naši záchranáři. Více:https://t.co/G2cNysW3Cl pic.twitter.com/6NuPdI0Flz — ZZS HMP (@zzshmp) November 15, 2019

„Na Letenské pláni budeme spolupracovat se zdravotníky Českého červeného kříže, kteří budou mít na místě dva zdravotnické stany. Náš krizový manažer a zástupci vedení budou zdravotnická opatření po celý víkend koordinovat. Na případné pomoci se zajištěním běžného provozu jsme rovněž domluveni se soukromými poskytovateli zdravotních služeb,“ uvedla Jana Poštová, tisková mluvčí pražských záchranářů.