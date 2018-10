Letištní včely produkují v rámci biomonitoringu prvotřídní med. Letos opět zlatý

Montážní dělníci výrobků z kovů montážník,zámečník. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 13500 kč, mzda max. 20000 kč. Volných pracovních míst: 4. Poznámka: manuální zručnost, spolehlivost, dochvilnost, ochota učit se a chuť do práce, ŘP sk.B výhodou. Pracoviště: N.a.d. new aluminum design s.r.o.001, Ke Slunci, č.p. 413, 254 01 Jílové u Prahy. Informace: Hloušek, +420 777 667 676.

Programátoři počítačových aplikací specialisté PROGRAMÁTOR .NET C# - PRAHA. Požadované vzdělání: střední nebo střední odborné bez maturity a bez vyučení. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 25000 kč, mzda max. 50000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Dopraváků č.p. 874/15, Čimice, 184 00 Praha 84, PRVNÍ KONTAKT e-mailem na adresu adela.solska@aaaauto.cz, UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE A POŽADAVKY:, Náplň práce:, - Vývoj a provoz unikátních softwarových řešení v prostředí .NET C# pro prodej a výkup automobilů., - Podílet na návrhu SW architektury a tvorba podnikového portálu., - Tvorba mobilních aplikací. , - Vše dle vašich zkušeností, Požadujeme: , - Zodpovědného člověka s analytickým myšlením, proaktivním přístupem k práci, se schopností teamové spolupráce a schopností se stále učit nové technologie a postupy., Požadujeme znalosti:, - .NET C#, MS SQL Server, HTML, XML, Výhodou:, - Znalost s platformou Xamarin, - Programování pro MS SharePoint , - Psaní Java skriptů , - Práce s TFS, ZAMĚSTNANECKÉ VÝHODY:, - Zajímavá práce s využitím moderních technologií, - Stabilní zázemí silné společnosti,, - Přátelský pracovní kolektiv, - Motivující mzdové ohodnocen, - Pravidelná školení pro zvládnutí nových technologií, - Vysoká úroveň podnikové kultury, - Možnost osobního i kariérního rozvoje, - Balíček benefitů AAA Auto. Pracoviště: Aures holdings a.s. - 001, Dopraváků, č.p. 874, 184 00 Praha 84. Informace: Adéla Solská, .