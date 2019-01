Praha - Stavbu projedná Nejvyšší soud. Pokud záměr projde, od hluku si oddechne 200 000 obyvatel metropole a okolí. Jiní ale budou postižení.

Jedni dělají všechno pro to, aby se dostavěla co nejrychleji. Ti druzí doufají, že k realizaci vůbec nedojde. Nová vzletová dráha ruzyňského letiště vyvolává rozporuplné reakce už dlouho. Její výstavba uleví od hluku především Praze 6, 13, 17 a Horoměřicím.

Letadla ale budou nově rušit například obyvatele Suchdola, Lysolají, obcí Červený Újezd, Unhoště či Hostivice. Teď průtahy okolo výstavby pokračují.

Sporem o změny v územním plánu se bude zabývat dokonce až Nejvyšší správní soud. Ústavní soud totiž vydal nařízení, že případ musí projednat. To ale může trvat i několik měsíců.

Nejvíc trpí Nebušice

Stížnost podal už zhruba před třemi lety Miloš Bělohradský z Prahy-Nebušic. Právě tuto obec by výstavba dráhy ovlivnila z hlediska výrazně zvýšené hlučnosti. Nejvyšší správní soud již se stížností jednou odmítl zabývat, nyní už není vyhnutí. Soudci také rozhodli o zrušení zákona, který dělal z budování dráhy věc veřejného zájmu. Zástupci letiště však tvrdí: dráhu to nezdrží, hotova bude do roku 2014.

Jde o veřejný zájem

„Navzdory tomuto rozhodnutí bych chtěla apelovat na všechny veřejné činitele, aby konali racionálně a neblokovali výstavbu dráhy, která pomůže výrazně zlepšit životní komfort lidí v Praze a okolí. Zájem dvou set tisíc lidí již lze považovat za veřejný zájem, i když to není uvedené v zákonu,“ sdělila Marie Bočková, mluvčí Sdružení Ticho nad Prahou.

Mluvčí letiště Eva Krejčí však uklidňuje. „I nadále platí náš harmonogram, že má nová paralelní dráha začít fungovat v roce 2014. Druhé rozhodnutí soudu už nás nijak nevlivní, neboť se to týkalo zejména vyvlastnění pozemků. My jsme se už ale se všemi majiteli o koupi dohodli,“ sdělila Eva Krejčí, mluvčí Letiště Praha.

Samostatný režim Ve čtvrtek se pak stavba paralelní dráhy na letišti dostala na stůl i zastupitelům hlavního města Prahy. Ti ji pak v rámci balíčku celkem dvou desítek akcí vyňali a nově ji projednají jako celoměstsky významnou změnu územního plánu v samostatném režimu. To by mohlo stavbu urychlit.

Někteří zastupitelé Prahy však byli proti. „Stavba paralelní dráhy na ruzyňském letišti natolik rozděluje obyvatele Prahy, že měla být z celoměstsky významných změn vyjmuta. Je třeba o této věci jednat v širších souvislostech,“ upozornila zastupitelka Zuzana Drhová (SZ).

MAREK LUKÁŠ, LUCIE BOHÁČOVÁ