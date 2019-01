Praha -Za rok 2007 prošlo branami letiště celkem 12 436 254 cestujících, což je o 7,5 procenta více než v roce 2006.

Nejčastěji létali pasažéři v roce 2007 na linkách mezi Prahou a Velkou Británií. | Foto: Milan Jaroš

Největší zájem o cestování letadlem byl mezi cestujícími v srpnu, kdy jich vzdušný přístav odbavil 1,34 milionů, nejrušnějším dnem byl pak 29. červen s téměř 47 tisíci pasažéry. Průměrně branami letiště prošlo každý den 34 tisíc cestujících. „Dosažené výsledky jen potvrzují stále trvající zájem o leteckou dopravu a zároveň velký potenciál pražského letiště. Za posledních pět let se nám podařilo zdvojnásobit počet odbavených cestujících. Zatímco v roce 2002 našimi branami prošlo 6,28 milionů, vloni jsme překročili magickou hranici 12ti milionů pasažérů,“ informoval Jiří Pos, výkonný ředitel Letiště Praha.

Významně se v roce 2007 dařilo v oblasti nízkonákladové přepravy. V porovnání s předchozím rokem vzrostl počet cestujících o 21,8 % a dosáhl téměř 2,8 milionů. Na celkovém provozu letiště se nízkonákladová přeprava podílela 22,4 %, což je o 2,4 více než v roce 2006.

Jedničkou v přepravě zůstávají České aerolinie

Prvenství mezi leteckými společnostmi s nejvyšším počtem cestujících si v loňském roce opět udržely České aerolinie se 5,2 miliony pasažérů. Jejich podíl na celkovém počtu odbavených osob na Letišti Praha činí 42 %. Druhou a třetí pozici tradičně obsadily Travel Service s 1 095 325 cestujících a easyJet s 977 002 odbavených pasažérů. Na čtvrté místo se dostaly SkyEurope s 599 406 cestujících. Ty si výrazně polepšily i díky rozšíření svého letadlového parku na pražské základně. Pětku největších přepravců uzavírá německá Lufthansa s 565 511 pasažéry.

Zájem stoupl o africké destinace

Většinacestujících z Letiště Praha využila již tradičně lety po Evropě, kterých se uskutečnilo celých 90 %. Nárůst zaznamenaly lety do afrických destinací, zejména do Egypta a Tunisu. Na africký kontinent cestovalo v roce 2007 o 14,7 % osob více než v předchozím roce. Vyšší objem letů byl zaznamenán také na dálkových letech do Severní Ameriky (o 4,35 %) a na Dálný Východ (o 1,97 %).

Nejčastěji pasažéři létali na linkách mezi Prahou a Velkou Británií (1 950 029) a Prahou a německými destinacemi (1 127 128). O 23,4 % se zvýšil počet cestujících do Itálie (905 061), které tak patří třetí místo mezi nejoblíbenějšími destinacemi. Čtvrtá je Francie s 803 794 cestujících. Jako pátá nejoblíbenější země se umístilo Španělsko s 660 021 pasažéry, což je o 28.6 % více než v předchozím období. (Jan Klička)