„Oprava proběhne z důvodu končící životnosti stávajícího povrchu této křižovatky a novým prostorovým požadavkům na pohyb větších letadel. Naposledy byla část této křižovatky opravována v roce 2012,“ řekla mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.

Tehdy na původní podklad tvořený převážně cementobetonovou vozovkou přibyla šesticentimetrová vrstva z asfaltového betonu. Původní cementobetonová vozovka je z 60. let a 80. let 20. století a nyní se blíží ke konci své životnosti.

Rekonstrukce potrvá tři měsíce

Zakázka zahrnuje kompletní rekonstrukci zpevněné plochy a instalaci nového světelného zabezpečovacího zařízení včetně jeho ovládání. Stavební práce by měly trvat přibližně tři měsíce a „Pentagon“ bude po tuto dobu pro provoz uzavřen.

Výstavba letiště v Praze začala v roce 1933. Prohlédněte si historické snímky:

„Letadla budou naváděna po ostatních pojezdových drahách. Přílety a odlety největších typů letadel, například Airbusu A380 nebo Boeingu 747, mohou být během tohoto období přesměrovány na vedlejší vzletovou a přistávací dráhu 12/30,“ dodala Pavlíková.

Letiště zároveň plánuje řadu dalších oprav pojezdových drah, letištních komunikací a manipulačních ploch. Například letos má dojít ke kompletní rekonstrukci manipulační plochy u hangáru C, příští rok se má stavět nová dvouhektarová manipulační plocha před hangárem G nebo nová pojezdová dráha TWY J, která vytvoří rychlý výjezd pro přistávající letadla přímo do prostoru odbavovacích stání mezi prsty C a B. Náklady přesáhnou 150 milionů.