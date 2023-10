Na pražském Letišti Václava Havla před sobotní jednou hodinou přistála obě letadla s českými turisty z egyptského letoviska Taba u Rudého moře. Zhruba 500 lidí ho opustilo poté, co v něm v noci na pátek zasáhla raketa zdravotnické zařízení. Podle Izraele ji vypálili jemenští šíitští povstalci Húsíové a původně směřovala na jeho území.

Jedna z cestujících na letišti novinářům řekla, že poté, co museli turisté opustit hotel, je doprovázeli vojáci a policisté. Někteří z lidí uvedli, že přišli jen o několik dní dovolené, část z nich však do Egypta dorazila teprve ve čtvrtek. Většina z cestujících popisovala situaci jako dobře zvládnutou ze strany delegátů cestovních kanceláří.

Další z českých turistů na dotaz novinářů uvedl, že poté, co v osm hodin ráno vstal, slyšel dvě tlumené rány. Nejprve netušil, co se děje. „Potom mi však kolegové řekli, že viděli, jak letí raketa a za ní stíhačka F-35, která ji sestřelila, a dopadlo to blízko nás. Bylo to v bungalovu cítit, jak to nadskočilo a okna se zatřepala," řekl novinářům.

Češi z Egypta odletěli ve třech letadlech společnosti Smartwings. Jedno už kolem půlnoci přistálo v Brně, další dvě zamířila do Prahy. Z bezpečnostních důvodů letadla cestující nevyzvedla na letišti v Tabě, ale v Šarm aš-Šajchu.

O evakuaci turistů informovalo české ministerstvo zahraničí. Podle informací ministerstva výbuch rakety zranil šest lidí. „Žádní Češi mezi nimi nebyli," uvedl mluvčí resortu Daniel Drake.

V letovisku byli klienti cestovní kanceláře Čedok. Další cestovní kanceláře CK Blue Style, Fischer a Alexandria uvedly, že v letovisku žádné klienty nemají.