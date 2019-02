Praha - Pražské letiště Václava Havla chystá v příštích letech masivní investice, jejich objem má dosáhnout 14 miliard korun. Chce se tak připravit na vyšší počet cestujících. Podle strategického plánu manažerů by změny měly směřovat do rozšíření odbavovacích prostor, propojení přistávací dráhy s terminály či nového systému distribuce paliva a tankování.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Martin Divíšek

Konečné slovo bude mít hlavní akcionář Českého Aeroholdingu, tedy ministerstvo financí.

"Nyní normálně ročně vydáváme zhruba 1,2 miliardy korun, tohle bude dalších 700 milionů korun navíc. Musíme se rozvíjet," řekl Hospodářským novinám ředitel Českého Aeroholdingu Václav Řehoř s tím, že investice 14 miliard korun nebude zdaleka jednorázovou akcí.

První vlna investic bude směřovat do stávající infrastruktury, rozšířit by se měly odbavovací prostory, aby průchod kontrolami byl rychlejší než nyní. Například terminál 1 ve špičkách naráží na své limity, kapacita by měla vzrůst ze současných 1500 na 2500 lidí. Obdobné navýšení se připravuje i na druhém terminálu.

Letiště také čeká vybudování nových spojnic, kterými se letadla dostanou rychleji z ranveje k terminálu. Budou tak dalším strojům blokovat dráhy kratší dobu a letiště bude pro letecké společnosti atraktivnější.

Pokles cen jídel a nápojů

O investicích pražského letiště píše i Mladá fronta Dnes, která připomíná, že změny se dotknou i cen jídel na letišti. Od loňska ceny jídel a nápojů v některých restauracích na letišti výrazně klesly, další zlevnění má následovat. Zahraničním návštěvníkům podle Řehoře prý ceny nevadí, jenomže podíl Čechů mezi cestujícími se postupně zvýšil na 40 procent.

Vedení letiště počítá s tím, že během 20 let se počet cestujících zdvojnásobí. Letištěm Praha loni prošlo 12 milionů cestujících, letos by to mělo být podle odhadů 12,7 milionu.

Nová přistávací dráha se však zatím nechystá. "Jednoho dne bude bezpochyby nutná. Otázkou je, kdy to bude. Když se nám letecké společnosti podaří zatlačit do méně vytížených časů, tak to chvíli udržíme," řekl Řehoř.

