Od soboty se už létá jako obvykle: pokud se nějaké problém objevil, šlo o standardní potíže v leteckém provozu „běžného charakteru“ – a nikoli dopady nefungujícího odbavovacího systému GoNow.

Jeho výpadek souvisel s celosvětovou krizí počítačových systémů navázaných na operační systém společnosti Microsoft, zaviněný nepovedenou aktualizací bezpečnostního software firmy CrowdStrike. Letecké společnosti působící na pražském letišti, které výpadek postihl, přešly na alternativní způsob odbavování cestujících – takzvaně ručně. Moderní odbavovací systém začal nabíhat během dne postupně, takže v pátek večer některé společnosti musely na pražském letišti stále využívat nouzovou náhradu, zatímco jiné už fungovaly v běžném režimu. Během noci se systémy GoNow rozjely už naplno. V sobotu ráno tak mohlo letiště oznámit: všechny letecké společnosti operující na Letišti Václava Havla Praha, kterých se výpadek globálního odbavovacího systému GoNow dotkl, již fungují ve standardním režimu.

Je vhodné se o odlet zajímat

Letiště nicméně prostřednictvím sociálních sítí v sobotu cestujícím doporučilo, aby svůj let sledovali na webových stránkách Letiště Praha na adrese prg.aero. Zvlášť v hustém letním provozu, kdy jsou z evropských dopravních tras přetíženy i ty ve vzduchu, není zpoždění letu něčím mimořádným nebo neočekávatelným. Je také třeba mít na paměti, že i když je v Praze krásně, jinde může být počasí zcela odlišné a létání nepřát. A naopak.

Zpoždění letu tak není ničím, co by se na „normálních“ okolností nemohlo přihodit. I v sobotu ráno se mu několik letů v Praze nevyhnulo; letadla do nizozemského Amsterdamu a německého Düsseldorfu neletěla vůbec. To však už byly „normální“ trable; bez souvislosti s předchozím šokujícím zhroucením odbavovacího systému v celosvětovém měřítku. A většina pasažérů už v sobotu cestovala včas, když se k běžnému provozu již vrátila téměř všechna letiště po celém světě.

Zpoždění šest hodin i skoro dvanáct

Nejen kvůli samotnému výpadku odbavovacího systému GoNow, ale také v důsledku situace na letištích, kam letadla mířila (či měla odletět, avšak na to nedošlo) nebo odkud startovala, případně měla startovat k letu do Prahy a rovněž v souvislosti s přetížeností letového provozu se ruzyňské letiště v pátek potýkalo s citelnými komplikacemi. Byť na první pohled jeho provoz plynul zdánlivě v poklidu: zjevné vypjaté situace se neobjevovaly.

Celkově zde bylo během pátku zrušeno 13 odletů a 12 příletů. Pokud byly lety zpožděny, v průměru se jednalo o hodinu a čtvrt navíc. Rozdíly ale byly propastné. Nejdéle pasažéři v Praze čekali na odlet do sicilské Katánie, a to jedenáct a půl hodiny. Více než půlhodinové zpoždění při odletu nabralo 113 letů – a průměrnou dobu zdržení letiště vyčíslilo na 116 minut.

Zpožděných příletů – opět počítáno o půl hodiny a více – bylo méně: jednalo se o 83 letů. Průměrná doba zdržení dosahovala 111 minut – avšak i v tomto případě se jednalo o obrovské rozdíly. To největší zdržení? Bezmála o šest hodin později, než bylo původně v plánu, vystoupili v Praze cestující přilétající z lutonského letiště u Londýna.