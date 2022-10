Svoji velikostí jde o největší bizjet na světě. Jeho provozovatelem je katarská státní společnost Qatar Amiri Flights. Dvanáct let starý letoun registrace A7-HHE přistál v Praze v úterý po 17. hodině. Na jeho palubě byl katarský emír Tamim bin Hamad Sání, který je na státní návštěvě České republiky do 7. října. Do Česka přijel nejvyšší představitel Kataru poprvé. Už v pondělí v Praze přistál Airbus A340 z katarské vládní letky. Další letadla z Kataru mají přiletět ve středu a ve čtvrtek.