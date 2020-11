Město pomůže státu, koupí pozemky kvůli modernizaci trati na letiště

/VIDEO/ Vedení metropole rozhodlo, že v lokalitě Dlouhá míle budou vykoupeny pozemky, na kterých by měl do osmi let vzniknout nový dopravní terminál a dvě parkoviště P+R s kapacitou kolem dvou tisíc míst.

Vizualizace rychlodráhy z Prahy do Kladna: Stanice Dlouhá míle | Foto: Archiv