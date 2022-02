Původně se na jeho místě nacházely církevní vinice. Kouzlo zdejšího výhledu na Prahu však zaujalo už na začátku 18. století a vznikl tu malý vyhlídkový letohrádek zvaný Belvedér. Už o třicet let později ho ale vyhodili do povětří francouzští vojáci. V první polovině 19. století se na kopci nad řekou rozhodla letenská obec zřídit sady, kam by se Pražané sjížděli za trochou čerstvého vzduchu. Pro jejich potřeby tu v roce 1863 zbudovala zahradní restauraci v podobě novorenesančního zámečku.