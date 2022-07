„Po zkušenostech z prvního týdne a abychom vyšli vstříc zájemcům upravujeme provozní dobu na čas od 10 do 19 hodin,“ konstatovala Dobisíková. Otevření i zavření pavilonu se tak posouvá o hodinu. Nadále bude Letenský kolotoč v provozu vždy v pátek, v sobotu a v neděli až do 25. září.

Historická památka Letenský kolotoč, jeden ze dvou nejstarších dochovaných podlahových kolotočů v Evropě, prošla náročnou i nákladnou opravou. Jeho lákadlem jsou figury koní potažené pravou koňskou kůží i modely autíček v designu třicátých let minulého století. Představen po opravě byl 11. července – v den 128. výročí od reinstalace a kolaudace na Letné (původně stál na Vinohradech). Od jeho vzniku a první instalace na Královských Vinohradech letos uplyne rovných 130 let. Kolotoč vytvořený tesařem tesařem Matějem Bílkem však v původní lokalitě fungoval jen dva roky; v roce 1894 byl přenesen na na nynější místo v Letenských sadech.

Současná cena pětiminutové jízdy činí 80 Kč. Posadit se na koně nebo do autíčka mohou děti od dvou let; u dospělých je limitem hmotnost 100 kg. Děti mladší 10 let nebo menší než 140 cm mohou vstoupit pouze v doprovodu dospělé osoby.