Řád maltézských rytířů, kterému Lennonova zeď patří, se dohodl s vedením centrální městské části a místními obyvateli, že na Kampě budou moct tvořit pouze předem domluvení umělci. Místo se stane jakousi venkovní galerií.

„S výsledkem jednání jsme spokojeni. Zeď by se měla upravit tak, aby odkazovala na původní symboliku, která z toho dnes příliš patrná není. Systém by měl být více koordinovaný, tvořit by zde měli umělci s respektem k místu,“ řekla mluvčí Suverénního řádu maltézských rytířů Hedvika Čepelová.

Na zeď Maltézské zahrady přilehající k Velkopřevorskému paláci naproti francouzskému velvyslanectví lidé kdysi vyjadřovali své drobné osobní vzdory vůči komunistické totalitě. V roce 1980 po smrti legendárního hudebníka a člena skupiny Beatles dostala pojmenování po Johnu Lennonovi, protože zde vznikl jakýsi spontánní Lennovův pomník.

Důchodce rozdává turistům fixy

Agentury teď lákají turisty na to, že se Lennova zeď neustále mění. Zmiňují, že i po překreslení na bílo hned druhý den Lennonovu zeď zaplnily obrázky květin a básně. „Dnes je na zdi Johna Lennona mnohem více textu než obrázků, ale zůstává to jediné místo ve městě, kde je graffiti legální,“ píše jedna z společností.

Praha 1 i duchovní řád však tvrdí, že firmy připravují procházky hlavním městem spojené s konzumací alkoholu a na Kampě účastníkům dokonce rozdávají spreje. Pak se na Lennonově zdi objevují sprosté obrázky. Někteří turisté přijdou klidně i sami a fixy jim půjčují kolemjdoucí. „Je tu důchodce, který mi řekl, že tím tráví dvě hodiny a vydělá si tři stovky denně,“ prozradil České televizi předseda bezpečnostní komise Prahy 1 Beno Ge (Praha 1 sobě).

Brzo však nebude možné na zeď jen tak svévolně malovat. Tvorba bude organizovaná a předem domluvená, i když se neví, jak přesně by měl nový systém fungovat. Detaily by měli Maltézští rytíři představit během léta.

„Chápeme, že jakýsi organizovaný vandalismus, který u zdi a v okolí probíhá, místním usedlíkům vadí. Abychom místo, které je extrémně vytěžované turisty – a bohužel málo navštěvované Pražany – trochu zklidnili, navrhneme tu v zájmu místních také omezení buskingu v novele vyhlášky, kterou právě připomínkujeme,” uvedl starosta Pavel Čižinský (Praha 1 sobě).

Kamery, více strážníků i informační cedule

Praha 1 ve spolupráci s vlastníky nainstaluje u Lennonovy zdi kamery. Na místo rovněž dohlédne větší počet strážníků městské policie. Maltézský řád se chystá zeď zrenovovat, ale opravit se musí i pískovcový oblouk u vstupu do zahrady. Podle mluvčí Čepelové budou muset rytíři postup konzultovat s památkáři.

V budoucnu by tady měly být i vícejazyčné informace o vzniku Lennonovy zdi a její historii. Na cedulích pro turisty budou také pravidla, jak se na místě chovat. Magistrát už shodou okolností spustil kampaň pro zahraniční turisty v podobném duchu.

Maltézký řád už podal trestní oznámení kvůli sprejování. „Vydělávají peníze na tom, že zničí náš majetek,“ citovala Česká televize kancléře českého velkopřevorství Řádu maltézských rytířů Johannese Lobkowicze, jemuž vadí byznys cestovních agentur. Radnice se na tyto firmy zaměří. Podle mluvčí městské části Kateřiny Pisačkové existují pochybnosti, zda mají potřebná živnostenská oprávnění. „Radnice podezření ohlásila finančním úřadům,“ sdělila Pisačková.