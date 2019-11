Na slavnostní vernisáži na Velkopřerovském náměstí na Malé Straně se ve čtvrtek odhalovala díla českých i světových umělců na nově zrekonstruované Lennonově zdi. „Nikdo neví, jak dlouho se zeď neopravovala. Ukázalo se, že má stovky vrstev stejně jako letokruhy stromů. Malovaly na ní stovky výtvarníků, je to vlastně historie svobody,“ říká designér Pavel Šťastný, který koncept umělecké instalace na zdi řídil.

Zeď Maltézské zahrady, na které se objevovaly malby a nápisy od 70. let minulého století s odkazem zpěváka Johna Lennona, se postupně stala symbolem svobody slova. Nacházela se však ve špatném stavu a byla nutná její rekonstrukce. Celá lokalita byla letos v létě velmi vytížená turismem. Zeď ztrácela svou symboliku odporu proti totalitě i svou uměleckou a etickou hodnotu.

Řád kvůli poškozování zdi podal trestní oznámení na neznámého pachatele, policie jej však odložila kvůli nedostatku důkazů. Právě z těchto důvodů se Maltézský řád a Praha 1 dohodly na rekonstrukci a proměně zdi na venkovní galerii.

Facebooková zeď

Zeď oslovuje příběhy celý svět. Na výstavě 89 na Letné se píše historka o tom, že když Mark Zuckerberg vymýšlel Facebook, dozvěděl se, v Praze je nějaká zeď, kam lidé píšou své vzkazy. Vznikla tak i zeď na Facebooku.

Městská část Praha 1 společně s řádem Maltézských rytířů, kteří vlastní Velkopřevorský palác za zdí, se ji rozhodla opravit. „Nechceme, aby se místo stalo lacinou turistickou atrakcí, kde každý mohl čmárat nesmyslné a sprosté věci. To nebyl důstojný stav,“ řekl kancléř Maltézského řádu Johannes Lobkowicz.

Problém způsobovaly nejrůznější cestovní agentury, které na místo vodily podnapilé turisty a rozdávaly jim spreje. Zeď s nejrůznějšími vulgárními nápisy se navíc nacházela ve velmi špatném technickém stavu.

„Zeď představuje symbol boje za svobodu a boje proti totalitnímu režimu,“ uvedl místostarosta Prahy 1 Petr Hejma (My, co tady žijeme/STAN). „Stala se však atrakcí pro alkoholové turisty, kteří sem byli přivezeni s vozíkem plných sprejů a alkoholu, aby si sem něco načmárali a vůbec neznali její význam,“ dodává Hejma.

Rada městské části Prahy 1 také rozhodla o tom, že se lokalita stane významným místem. Pražané ji totiž považují za významnou, úřady tak ovšemdosud nečinily.

Policie i kamerový systém

Na to, aby na zeď nemohl nikdo sprejovat, dohlídnou zvýšené hlídky policie i kamerový systém. „Zeď bude galerií pod širým nebem. Je to stejné, jako kdybychom na zeď pověsili obraz a někdo vzal sprej a posprejoval ho,“ dodal Hejma. Pokud by přece jen došlo k poškození, pomohou zeď očistit experti z Pražských služeb, které jsou partnerem nového konceptu.

Lidé, kteří nechtějí Lennonovu zeď ničit, každopádně o možnost svobodné tvorby nepřijdou. Pavel Šťastný, autor loga revolučního Občanského fóra - OF, a jeho umělecká skupina totiž mezi svými instalacemi záměrně nechali volné zóny, ve kterých budou moci návštěvníci i nadále nechávat svoje mírumilovné vzkazy. Místo tak bude mít jasná pravidla.

Tvořili i velvyslanci Ománu a SAE

Zakázaný bude i busking a veškerá umělecká produkce za peníze. Návštěvníci také budou muset respektovat obyvatele okolních domů, kteří si často stěžovali na hluk. Pravidla budou nově umístěná přímo na zdi. „Někteří turisté si až dosud vůbec nemuseli uvědomovat, že tu okolo bydlí lidé. Sám jsem zažil situaci, kdy se za své chování omlouvali, když to zjistili,“ říká místostarosta Prahy 1.

„Měl jsem nápad, co kdybychom se sešli všichni výtvarníci v jeden den a společně pomalovali Lennonovu zeď. Postupně se nám přihlásili další umělci. Přijel například výtvarník z Hongkongu či Argentiny. Tvořil zde své dílo dokonce i velvyslanci Ománu a SAE. Byl o to obrovský zájem. Jsme tím poctěni,“ dodává výtvarník Šťastný.

Novou tvář Lennonově zdi pomáhali vtisknout například skláři Vladimír Kopecký a Jakub Berdych, sochař Kurt Gebauer, Ester a Lela Geislerovi nebo šperkařka ze slavné rodiny Beldů Viktorie.