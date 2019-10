Rekonstrukce začne už po tomto víkendu a potrvá několik týdnů, během ní bude zejména opravena poškozená římsa a vrchní koruna, dojde ke statickému zabezpečení historického portálu a celkovému zpevnění. Lennonova zeď také dostane nový nátěr.

„Rekonstrukce bude stát asi čtvrt milionu korun. Rozsah prací postačí na to, abychom zeď uvedli do důstojného technického stavu,“ uvedl Johannes Lobkowicz, kancléř Řádu Maltézských rytířů. Původní plány na náročnější úpravy zdi Maltézské zahrady na severní straně Velkopřevorského náměstí vzaly za své, protože by se turisty oblíbené místo ocitlo pod lešením i na několik měsíců. „Pokud by stavbě nepřálo počasí, hrozilo by navíc, že se práce protáhnou do dalšího roku,“ upozornila Hedvika Čepelová, mediální zástupkyně Maltézských rytířů.

Jak bude fungovat dění kolem Lennonovy zdi, se však přesně neví. Řád řeší situaci se zástupci Prahy 1 i památkáři. Národní památkový ústav (NPÚ) totiž eviduje od roku 1958 areál kláštera Maltézských rytířů (johanitů) jako chráněnou kulturní památku. Přilehlá zeď se navíc nachází v památkové zóně patřící do seznamu světového dědictví UNESCO.

Jednání s památkáři

„Ze strany NPÚ je dobrá vůle. Ale musíme si s památkáři vyjasnit některé věci. Cílem samozřejmě je, aby se Lennonova zeď stala venkovní galerií s jasně danými pravidly,“ řekla Pražskému deníku Čepelová. V polovině listopadu - po skončení technických úprav - se chystá slavnostní otevření u příležitosti oslav 30. výročí sametové revoluce.

„Určitě můžu prozradit, že zeď nebude po rekonstrukci prázdná, bílá. Po odstranění lešení bude odkryt nový nátěr, který v sobě zahrne Lennonovskou symboliku, ta vlastně souvisí i se symbolikou revoluce,“ přiblížila redakci Čepelová. V březnu na malostranské zdi objevily motivy lásky a Václav Havel v rámci akce lidí v čele s Pavlem Šťastným, autorem loga Občanského fóra. Vrátí se teď obrázek prvního postkomunistického prezidenta republiky?