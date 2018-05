Nákaza se šíří. Lékaři musí kvůli spalničkám na očkování

Nařízení o plošném očkování zdravotníků vydal v pátek ředitel pražských hygieniků Jan Jarolímek. Za poslední týden přibyli v metropoli tři noví pacienti se spalničkami, všichni byli dospělí. Nařízení se týká 508 pražských zdravotníků. Vyplývá to z podkladů, které získali hygienici od nemocnic. Na očkování mají necelý měsíc, všechen personál by měl vakcínu dostat do 30. května.

„Očkování zaměstnanců centrálních příjmů a příjmových ambulancí pražských nemocnic je další z preventivních kroků. Nebude se týkat těch, kteří se prokážou dokladem o dvou aplikovaných dávkách očkovací látky proti spalničkám, osob, které onemocnění prokazatelně prožily, a osob, u kterých testy prokázaly dostatečnou hladinu protilátek,“ vyjmenoval ředitel pražských hygieniků. Od začátku roku bylo na přítomnost protilátek vyšetřeno asi dva tisíce pražských zdravotníků. ČTĚTE TAKÉ: Mytí rukou před spalničkami neochrání, ale pomůže Očkováno bylo již 254 zdravotníků „Kvůli nízké nebo žádné hladině protilátek bylo proto následně očkováno již 254 zdravotníků,“ připomněl Jarolímek. Celkem tedy bude přeočkováno přes 750 lékařů, sester a záchranářů. Právě zdravotnický personál by mohl podle šéfa metropolitních hygieniků snadno šířit nákazu dál. „K onemocnění zdravotnických pracovníků došlo již ve 12 případech, s posledním nemocným zdravotnickým pracovníkem bylo v kontaktu přes 250 zaměstnanců Fakultní nemocnice Motol a Zdravotnické záchranné služby Praha,“ zdůraznil ředitel pražských hygieniků. ČTĚTE TAKÉ: Motolská nemocnice uzavřela urgentní příjem kvůli spalničkám Spalničky jsou přitom vysoce nakažlivé a lidé, kteří přišli do kontaktu s nemocným, musejí na dva týdny do domácí izolace. To už částečně ochromilo chod Motola i záchranky. V Motole museli před dvěma týdny kvůli karanténě zaměstnanců uzavřít lůžkovou část urgentního příjmu, mimo provoz bude do konce příštího týdne. Záchranka proto vozí pacienty do jiných nemocnic. I záchranáře však epidemie potrápila, kvůli kontaktu s nemocnými bylo mimo službu postaveno 23 lidí. Pomoc vojáků končí Od 25. dubna bylo v pohotovosti deset vojáků připravených zastoupit záchranáře, aby nebyl provoz rychlé zdravotnické služby ohrožen. Nakonec ale jejich služeb nebylo potřeba a v pátek spolupráce skončila. V pátek a v sobotu se většina zaměstnanců vrátila do služby, takže pomoc vojáků už nebude podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové potřeba. ČTĚTE TAKÉ: Pražští záchranáři poděkovali armádě. Její pomoc kvůli spalničkám nepotřebovali Za poslední týden zaznamenali hygienici tři nové pacienty, všichni byli dospělí. Celkem už od začátku roku onemocnělo 73 osob v Praze a dalších zhruba 30 ve zbytku republiky. Mezi pacienty bylo 13 dětí, jejichž rodiče očkování odmítli, a 41 neočkovaných dospělých. Nakažených přibývá Loni ošetřili lékaři za celý rok 146 nemocných, roky předtím to byly pouze jednotlivci. Nakažených přibývá v celé Evropě. Spalničky doprovází horečka, rýma, kašel, a vyrážka na kůži i sliznicích. Jsou vysoce nakažlivé ještě předtím, než se tyto symptomy projeví. Všichni lidé, kteří volají na linku 155 a jsou kvůli této nemoci v izolaci, by to měli předem nahlásit dispečerům. ČTĚTE TAKÉ: Pacienty ohrožují bakterie ze špitálů. Zdravotníci si nemyjí ruce

