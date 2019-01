/INFOGRAFIKA/Přestože v posledních dnech vydatně mrzlo, led na rybnících zatím není na bezpečné svezení dostatečně tlustý. Piruety ale mohou Pražané trénovat na kluzištích, většina z nich bude v provozu nejméně do konce jarních prázdnin.

Podle obecně uznávaných pravidel je bezpečná tloušťka ledu alespoň 16 centimetrů, na pražských rybnících a nádržích však naměřili dobrovolníci v uplynulém týdnu mnohem méně. Ledová krusta na Kyjském rybníku dosahovala v pátek devíti až deseti centimetrů. Přesto už se našli nadšenci, kteří tam bez obav bruslí a hrají hokej. Stejně silný je led i na Hostivařské přehradě. Na Džbánu měl ve středu sedm centimetrů.

Na rybníku může být tloušťka ledu různá

Tloušťku ledu měří namátkově i strážníci z poříčního útvaru. Zaměřují se na místa, kam chodí Pražané obvykle bruslit. Naměřené hodnoty nezveřejňují, pokud je ale led příliš tenký, varují sportovce, že jim hrozí nebezpečí.

„Lidé by měli mít na paměti, že tloušťka ledu může být na vodní ploše na různých místech různá. Veřejnost na ně vstupuje vždy na vlastní nebezpečí,“ zdůraznila mluvčí městské policie Irena Seifertová.

Bruslení překazí jen déšť

Bezpečnější alternativou jsou proto veřejná kluziště. Na některých, například na Letné, v Dejvicích, na Smíchově, to nestojí ani korunu.

Venkovní kluziště už několik let nejsou pouze adventní záležitostí. Zájem Pražanů o svezení je tak velký, že jsou mnohá v provozu až do prvních jarních dní, pokud to počasí dovolí. Posledního ledna končí provoz pouze na Ovocném trhu a na Černém Mostě, všechna ostatní pokračují nejméně do konce druhého turnusu jarních prázdnin.

„Kluziště bude určitě otevřeno minimálně do konce března, ale záleží také samozřejmě na počasí. Pokud prší, tak se kluziště neotevírá, jinak se dá bruslit skoro pořád, jelikož máme umělou ledovou plochu,“ uvedla Dana Benešová z úřadu Prahy 15, která provozuje kluziště v areálu základní školy Veronské náměstí.