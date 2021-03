V roce 1903 v Havlíčkově (dnešní Bělehradské) ulici vedly ke Zvonařce, kde bývala vozovna koněspřežné tramvaje, dřevěné schody, na okolních svazích se sušilo prádlo. Skoro jako na vesnici. Po vzniku Československa však tato část dnešní Prahy 2 začala měnit svůj ráz na plnohodnotnou městskou čtvrť. Vyrostly tu činžovní domy a na obou stranách ulice byla vybudována kamenná schodiště osvětlená lucernami.

V roce 1925 podle projektu architekta Bohumír Kozáka pak navíc vznikla jako vůbec prvního svého druhu vysokoškolská kolej pouze pro studentky. Budova byla oceňovaná dobovým tiskem. „Členitá stavba s několika terasami skýtala působivé výhledy do širokého okolí. Kultivovanosti Kozákovy kresby sice dnešní stav úplně nedosahuje, stále však jde o jedno z velmi malebných zákoutí Vinohrad,“ uvedl ve facebookovém příspěvku Archiv hl. m. Prahy.

Pražští archiváři připojili ještě výtisk časopisu ze třicátých let minulého století, kde na terase coby „příjemném místě pro cvičení a rytmiku“ obyvatelky Budče tráví svůj volný čas. Nyní opravdu už terasa směrem k rušné ulici neposkytuje moc prostoru pro relax, přestože budova Univerzity Karlovy nedávno prošla rekonstrukcí. A ani zmíněné schodiště nevypadá na první pohled příliš lákavě. „Ale schody i celé místo jsou krásné, potřebují jen trochu více péče a zbavit kontejnerů,“ napsal známý architekt Adam Gebrian, jenž magistrátu vzkázal: „Moc se přimlouvám. Tohle nedělejme, prosím. Bezbariérovost města je nesmírně důležitá věc, ale nemyslím si, že tohle je ten způsob.“

Záměr je pro památkáře neakceptovatelný

Projekt přívítala i městská část, která o propojení podle místostarosty Jana Korsesky (ODS) usiluje už několit let hlavně kvůli rodičům s kočárky, cyklistům a vozíčkářům. Občanští demokraté měli plány na nový most už v roce 2014 v předvolebním programu. „Jejím vybudováním se tak otevře prostor i pro nový cyklokoridor směřující z Vinohrad k Vltavě či do Nuslí. Počítá s ní také schválený cyklogenerel městské části Praha 2. Finální podoba lávky a její realizace je však plně v kompetenci hlavního města Prahy,“ upozornil Korseska.

Výstavbu za 30 milionů korun má zajistit magistrátní firma Technická správa komunikací ve druhé polovině roku 2022. Pražský radní Scheinherr představil veřejnosti vizualizace z dílny architekta Petra Teje. Vedení metropole však muselo po kritice z NPÚ upravit tiskovou zprávu. „Výsledná podoba lávky se vybírala z desítky návrhů, které posuzoval Národní památkový ústav. Vítěz je v souladu s chráněným památkovým územím,“ psalo se v původním znění. Památkáři však sdělili, že s nimi byl projekt ve fázi studie sice konzultován, ale konstatovali, že „samotný záměr je z hlediska památkové péče neakceptovatelný“ a zřízení lávky není v souladu s režimem památkové zóny Vinohrady, Žižkov, Vršovice.

„S ohledem na terénní profil se v dotčeném místě Bělehradské ulice nacházejí tříramenná schodiště s ozdobným zábradlím, umístěná na opěrné zdi z kyklopského zdiva. Realizace navržené lávky by znamenala fatální proměnu stávající hmotové skladby místa. Dnešní schodiště by se proměnila pouze v jakousi podnož nové lávky a cenné původní řešení by tak fakticky zaniklo,“ dodává pražské pracoviště památkového ústavu.

Scheinherr se omluvil s tím, že magistrát chtěl pouze kvůli „složitosti území a historické hodnotě záměr ukázat Pražanům a zjistit, jak se jim líbí, už v této brzké části projektu“. Podle primátorova náměstka je v Praze „několik organizací, které lze označit za památkáře“. Nicméně mluvčí Vít Hofman uvedl, že ani magistrátní úředníci z odboru památkové péče se projektem nezabývali a nemohli tak zatím vydat žádné stanovisko.

Do Scheinherra se prostřednictvím sociálních sítí kvůli zmatkům „pustil“ rovněž Matěj Michalk Žaloudek (Zelení), koaliční zastupitel Prahy 3, architekt a bývalý poradce radní pro územní rozvoj Petry Kolínské (Zelení). Žaloudkovi vadí, že na projekt lávky přes Bělehradskou nebyla vypsána žádná architektonická soutěž. Protestují rovněž někteří členové Strany zelených ze sousední Prahy 2. Místní organizace pořádá ve čtvrtek večer ke kontroverznímu tématu on-line debatu. Trochu paradoxně ovšem působí kritika z řad radniční opozice, protože Piráti jsou ve vedení metropole.

Současný radní se brání, že jen „hasil průšvih“ minulé metropolitní vlády, protože podle původních smluv údajně nebyli zapojeni architekti ani památkáři vůbec. Scheinherr tvrdí, že hnutí ANO spolu s ČSSD a Trojkoalicí (Strana zelených, STAN, KDU-ČSL) pouze vypsala výběrové řízení na projektanta stavby.

Budování města krátkých vzdáleností

„Lávka je důležitá pro prostupnost území, budování města krátkých vzdáleností. Není položena někde v zámeckém areálu či parku, ale uprostřed hustě obydleného města, kde lidé žijí, tráví volný čas a chodí do práce. Je důležité budovat snadné a bezpečné pěší a cyklistické trasy. A pokud to dokážeme s respektem k historickým objektům a prostředí, je to ta správná cesta pro rozvoj. Vhodné doplnění lávky, aby se nové a staré nepřekřikovalo, ale doplňovalo, tak je to úspěch, který přispěje celému území,“ odpověděl radní Žaloudkovi.

Mnoho místních se však obává, že plánovaný most přes tramvajovou trať naopak schodiště „zabije“ úplně. A pod kolejí Budeč budou zákoutí už jen pro bezdomovce a vandaly. Odpadky se budou hromadit ještě víc. „Obávám se, že zbyde jen smrad a špína,“ zní jeden z názorů místních obyvatel. Další rezidentka přiznala, že za 17 let nikdy neměla ani s kočárkem problém: „Prostě jsem šla o kus dál a přešla na Bělehradské. Tohle jsou peníze vyhozené oknem.“