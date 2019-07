/FOTOGALERIE/ Petřínská věž v Praze se stává světelným symbolem. Technologii osvětlení věže zdokonalí nový počítač. Barevné efekty připomenou i pád komunismu.

Petřínská rozhledna se noc co noc ponořuje do několika odstínů bílé. Koncem prosince by ale mohla vypadat jako vánoční stromeček. O takové možnosti debatují v městské společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP), která se od loňska stará vedle 135 tisíc „kandelábrů“ také o „architekturní“ osvětlení 140 pražských památek, z nichž právě Petřínská rozhledna disponuje nejmodernější technologií.