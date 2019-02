Spojení mezi Zahradním Městem a Staršnicemi nad železniční tratí je podobně jako spousta dalších mostů v hlavním městě ve špatném stavu. TSK ve spolupráci s odborníky momentálně provádí diagnostiku Hlávkova mostu. Část soumostí u stanice metra Vltavská drží podpěry a nyní tam nejezdí auta ani tramvaje. Průzkum se chystá i na Palackého a Barrandovském mostě.

Před deseti lety rekonstruovaný Mánesův most se musí podle twitterového účtu magistrátu opravit také, protože do něj zatéká. Nové vedení metropole by mělo vyřešit i havarijní stav Libeňského mostu. Praha rozhodne, zda jej opraví, nebo postaví novou. Jedná se i o osudu legendárního železničního mostu. Část ikonického Karlova mostu je rovněž ve velmi špatné kondici.

Lanový most je přitom jedním z mladších pražských mostů. Zprovozněn byl v roce 1997 a v roce 2008 pracovníci TSK odhalili závažné poškození, kvůli kterému nejprve na most nesměly nákladní vozy nad šest tun, poté byl po tři dny uzavřen pro veškerou dopravu. Uzavírka způsobila kolaps, tvořily se kolony a komplikace způsobovala zejména nákladní doprava.

„Kompletní diagnostika má za úkol odhalit slabá místa stavby, vliv počasí na chování konstrukce a také vytvořit model nosnosti. I přes údržbu totiž most vykazuje známky kroucení nosné konstrukce,“ píše ve zprávě pražský magistrát. „Teprve se bude projednávat, kdy práce začnou a jaká dopravní omezení z toho vyplynou,“ řekla pro Pražský deník Barbora Lišková, mluvčí TSK. Ale předpokládá se, že by diagnostika Lanového mostu měla probíhat hlavně o víkendech a v létě, kdy je provoz menší.