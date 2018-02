Lanovkou do Bohnic

Hlavní město si nechává odborně zhodnotit, jestli by bylo možné vést dopravní spojení z Podbaby do Bohnic vzduchem. Lanovka by mohla doplnit dosavadní plány na propojení obou lokalit tramvají.

dnes 07:07 SDÍLEJ:

Lanovka. Ilustrační foto. Foto: Deník/ Michal Fanta

„Jde o ekologickou alternativu s nízkými provozními náklady, která navíc vypadá zajímavě,“ řekl náměstek pro dopravu Petr Dolínek (ČSSD). Podle Prahy 6 ale nejde tramvajovou trať na místě zcela vyloučit. Jednou ze zastávek lanovky by měla být i zoologická zahrada. ČTĚTE TAKÉ: Lanovka na Petříně, v zoo a na Smíchově. Které další Praha plánuje?

Autor: Redakce