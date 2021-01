Jedním z problémů je, že petřínský svah se sesouvá směrem na Újezd. "Byť o milimetry ročně, ale ujíždí. Tím je samozřejmě narušeno drážní těleso a z něj se například uvolňují pražce. Je potřeba udělat celé podloží a odvodnění, abychom to celé stabilizovali. Drážní těleso celkově není v kondici a je v tomto okamžiku dožité," řekl Hloch.

Problémy mají také vozy. Pokroucené mají 90 let staré rámy, které nelze na místě opravit. Navíc mají nouzové brždění na lano a takové vozy od roku 1960 podle Hlocha nikdo nevyrábí. "Počítáme, že nové těleso bude fungovat 30 až 40 let a to ty stávající vozy prostě nevydrží," řekl.

Systém lanovky a výhybky zůstanou stejné, což znamená, že nové vozy musí být těžké maximálně jako ty současné. Podle Scheinherra ale budou vyrobeny z lehčích materiálů, tím pádem se do nich vejde více cestujících. Použit bude i současný pohon dráhy, který bude pouze repasován. "Motor sice vypadá historicky, ale je již řízen digitálně. Soustrojí je navíc památkově chráněné, takže jej musíme zachovat," řekl Hloch.

Provoz se přeruší na osm měsíců

Na podobu nových vozů uspořádá město a DPP designovou soutěž. Vyhlášena bude v nejbližší době. "Chceme design udělat tak, aby se co nejvíce navýšila kapacita. Základní šasi je dáno a tvůrci budou mít na starosti v podstatě interiér, okna, dveře a přední a zadní kabinu," řekl Scheinherr.

Jeden ze současných vozů bude po rekonstrukci opraven a vystaven v muzeu. Nyní DPP počítá s tím, že bude vystaven na 12. koleji v třetí hale muzea MHD ve Střešovicích, kde bude vyrobena speciální zkosená dráha.

Provoz bude při opravě přerušen na osm měsíců. Kdy to přesně bude, není v tuto chvíli jasné. Při výluce zabere šest měsíců oprava samotné trati. "Výrobce lanovky bude mít následně zhruba zhruba dva měsíce, poté, co přiveze vagóny, aby je nějakým stylem rozjezdil a připravil všechny doklady pro to, aby se daly spustit," řekl Hloch.

Lanová dráha se poprvé rozjela v létě 1891 u příležitosti Jubilejní zemské výstavy. Za svoji existenci měla dvě dlouhé odstávky. V roce 1916 se zastavila kvůli světové válce, provoz byl obnoven v roce 1932. V roce 1965 rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily a lanovka se znovu rozjela v roce 1985.

Na přelomu let 2015 a 2016 se dočkala výrazné opravy trati. Od zahájení provozu v červnu 1985 do konce roku 2019 přepravila 54,5 milionu cestujících. Nejvíc lidí se svezlo předloni, a to zhruba 2,2 milionu.