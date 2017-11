Lanovka na Petříně, v zoo a na Smíchově. Které další Praha plánuje?

Pražské lanovky. V metropoli najdeme sice jen tři, ale za to jsou všechny něčím unikátní. Praha se tak pyšní lanovkou z konce 19. století, lanovkou s nejmenším převýšením v celé České republice a nejmenší lanovkou, o které často Pražané nemají ani tušení. Na jaké další lanové dráhy se můžete těšit v budoucnu?

Tmavě zelenou kabinu, která jezdí na Petřín zná každý správný Pražan. Tato lanová dráha jezdí už od 25. července 1891 a původně fungovala na systému vodní převahy. Její provoz skončil v roce 1916 kvůli první světové válce. Lanovkou začali cestující jezdit znovu až v roce 1932, kdy byla zároveň přestavěna na elektrický pohon. Poté bez potíží sloužila přes 30 let. V roce 1965 došlo na Petříně k rozsáhlým sesuvům půdy a ty trať lanovky zničily. Znovu se zelená kabina na Petřín rozjela po dvacetileté přestávce v roce 1985, kdy byla začleněna do systému MHD.

„Petřínská lanovka zdolává trať dlouhou 510 metrů a zároveň překonává výšku 130 metrů. Cestující se mohou svézt ve dvou vozech o rychlosti pět metrů za sekundu,“ uvedl vedoucí archivu pražského dopravního podniku Michal Fojtík. Kabina zastavuje na třech zastávkách, a to Újezd, Nebozízek a Petřín. Při jízdě se můžete kochat výhledem na Pražský hrad.

Další pražskou lanovku znají především milovníci zvířat. Barevné sedačky vozí návštěvníky Zoologické zahrady Praha. Délka tratě činí 106 metrů a pohybuje se rychlostí tři kilometry za hodinu. Jde údajně o nejpomalejší lanovou dráhu, které překonává nejmenší převýšení ze všech lanovek v České republice. Sedačky jsou určené pro jednoho člověka. Maximálně dokážou svézt 720 lidí za hodinu při jízdě, jež trvá asi dvě minuty. Lanovka spojuje pavilon goril nížinných a koně Převalského.

Poslední fungující lanovku najdete na pražském Smíchově. Jde o nejmenší lanovou dráhu, které se také říká šikmý výtah. Červená kabina patří hotelu NH Prague City a spojuje hlavní hotelovou budovu s horní budovou na vrcholu kopce Mrázovka. „Lanovku můžou bez omezení využívat hoteloví hosté, ale i veřejnost, a to bezplatně. Projet se mohou v čase od 5:30 do 23:30. Kolemjdoucí ji mohou využít například k návštěvě italské restaurace, která se nachází v horní hotelové budově,“ vysvětlila mluvčí hotelu Denisa Stanislavová.

Malá červená kabinka jezdí už od roku 1996. „Zajímavostí je, že za 20 let provozu do března 2016 urazila 3,4 milionu jízd s 13,6 milionem pasažérů. Celkem ujela vzdálenost 530 000 km, což odpovídá asi 13,2 cestám kolem rovníku. Lanovku postavili především kvůli hotelovým hostům, kteří by do horní budovy museli přes park Mrázovka překonat převýšení 51 metrů či ho složitě objíždět autem po tříkilometrové trase,“ popsala mluvčí Prague City Tourism Barbora Hrubá.

Červená lanovka, do které se vejde 12 pasažérů, ale koncem prosince vyrazí na svou poslední cestu. „Lanovka už překročila hranici životnosti, má za sebou dvacet let provozu a více než čtyři miliony jízd. K prvnímu lednu bude proto bohužel končit a švýcarská firma místo ní nainstaluje nový šikmý výtah," uvedl ředitel hotelu Petr Nešpůrek.

Nový dopravní prostředek, jenž nejmenší pražskou lanovku nahradí, vyjde na 1,2 milionu eur. „Výtah bude mít jiný pohon, bude na vícero lanech a na jiném nástavci, půjde tedy spíš o technický rozdíl, který běžný člověk ani nepozná. Pozná však modernější, větší a rychlejší kabinu, než má dosavadní lanovka," vysvětlil rozdíly mezi stávající a modernizovanou verzí Nešpůrek. Ikonická červená barva a neobvyklý design kabiny, který jako by vypadl z filmů s Jamesem Bondem z 60. let, však budou minulostí.

Pražské lanovky ale možná brzy získají nové sestry. Institut plánování a rozvoje chystá další lanové dráhy. „V Metropolitním plánu počítáme do budoucna jen se dvěma lanovkami. A to na Dívčí hrady a na Kavčí hory. V poslední době jsme se pak vyjadřovali ještě k lanovce z Barrandova do Butovic přes Prokopské údolí, s níž nesouhlasíme, protože by zásadně poškodila krajinný ráz. Vedení lanovky do Podbaby neověřujeme, ale paralelně s lanovkou v obdobné trase navrhujeme vedení tramvajové trati, která obslouží větší počet cestujících a lépe zapadne do systému pražské hromadné dopravy,“ potvrdil tiskový mluvčí Institutu plánování a rozvoje Marek Vácha.