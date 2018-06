Lanovce na Petřín se letos nedaří. Opět je mimo provoz

Od středeční páté hodiny odpolední nejezdí lanová dráha mezi pražským Újezdem a Petřínem. Jde již o třetí letošní odstávku. Po pravidelné březnové revizi byla kvůli poruše brzd mimo provoz zhruba dva týdny v dubnu. Nyní je na vině závada na nápravě. Znovu rozjet by se měla v poledne v sobotu 16. června.

"Při běžné kontrole za provozu byla mechaniky neočekávaně zjištěna nedostačující pohyblivost jednoho kola nápravy. Jedná se o závadu vnějšího ložiska. Vzhledem k prostorovému uložení není možné tuto závadu odhalit běžnou vizuální kontrolou," uvedla mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.

V současné době dopravní provádí veškeré kroky, aby mohl lanovku pustit opět do provozu co nejdříve. "Prvotně bude nutné vyjmout nápravu z vozu, odvézt ji do servisní firmy, kde bude žádoucí vyměnit všechna ložiska, osadit nápravu novými koly, sesadit a poté opětovně nápravu nasadit na vůz," doplnila Řehková.

Pokud vše půjde podle předpokladů a nevzniknou nějaké neočekávané komplikace, do provozu by se lanovka měla vrátit v sobotu v poledne. Při dubnové opravě brzd se ale původně předpokládaný termín obnovení provozu několikrát posouval.

Lanovka jezdí mezi Újezdem a Petřínem podle letního jízdního řádu od 09 do 23.30 hodin, ve špičce jede každých deset minut. Jízda končí poblíž petřínské rozhledny a hvězdárny a patří k nejvyhledávanějším turistickým cílům. Lanovku využívají také studenti nedalekých strahovských kolejí.

V létě je lanová dráha nejvytíženější, měsíčně sveze asi 200 tisíc lidí, v zimě to je v průměru 110 tisíc cestujících. Za celý loňský rok přepravila více než dva miliony lidí.