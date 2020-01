„Počet lamp, které se mají obnovovat, má letos být okolo 700, jedná se o různé lokality napříč Prahou. Konkrétní harmonogram zatím není znám,“ prozradil Pražskému deníku Martin Drozd, mluvčí společnosti Technologie hlavního města Prahy.

Kromě obnovy některých celých stožárů budou vyměněny i vnitřky stávajících lamp za ledková světla. Ta mají totiž výrazně nižší spotřebu, proti rtuťové nebo halogenové výbojce činí úspora až polovinu energie. Jejich světlo je také pro venkovní svícení příjemnější. Zatímco klasické pouliční lampy svítí žlutě až oranžově, LED svítidla vydávají spíše denní bílou barvu.

„Ledka není dobrá například na čtení pro lidské oko nebo když chcete usínat, hodí se ale na osvětlení silnic a tunelů,“ vysvětlil Chabr.

Letos město začne s obměnou hlavně u velkých čtyřproudých komunikací, jako je například ulice 5. května. V málo frekventovaných parcích pak bude osvícení a jeho intenzitu řídit senzor. Plán na omezení světelného smogu magistrát plánuje již od loňského roku.

„Máme spuštěný projekt biodynamického osvětlení, což znamená, že se tam bude zkoušet ztlumování a zintenzivňování světla v parcích. Jednak kvůli světelnému smogu a kvůli úspoře ceny energie za svícení,“ dodal radní Chabr. Podle něj by město mohlo díky senzorickému osvětlení při současných cenách ušetřit 20 až 30 milionů korun ročně.

Úspora je přímo úměrná pohybu

„Ročně dáváme za nákup energie do svícení 80 milionů korun. Úspora je přímo úměrná pohybu. Když se 90 procent noci nic neděje, ušetříte 90 procent. Ze 130 tisíc lamp, dávalo by to smysl u čtvrtiny,“ řekl Chabr.

Nevhodné veřejné osvětlení způsobující světelný smog způsobuje i ekonomické ztráty. Podle údajů odborného portálu Svetelneznecisteni.cz se při produkci světelného smogu v Evropě zbůhdarma spotřebuje více než 15 procent celkové spotřeby elektřiny určené na veřejné osvětlení. Roční náklady na nevyužité světlo v Evropě jsou odhadovány na 5,2 miliardy eur.

„Použitím nových LED světel může obec ušetřit 50 až 60 procent elektrické energie. Připočítáme-li nižší náklady na údržbu, může se úspora zvednout dokonce až na 80 procent,“ vysvětlil energetik Jaromír Uhde ze společnosti E.ON.

Správu a údržbu osvětlení město předalo bez otevřeného výběrového řízení 1. ledna 2017 městské společnosti Trade Centre Praha, od 1. dubna 2018 pak kandelábry s lampami spravuje městská společnost Technologie hlavního města Prahy.