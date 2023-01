Praha by na Hrad poslala Pavla. Babiš byl v Praze úspěšnější než jeho hnutí

Myslíte, že tahle skupina lidí je už rozhodnutá, nebo že je ovlivní další debaty a kampaně Petra Pavla a Andreje Babiše, které se teď rozjedou?

Není rozhodnutá, ale stejně tak není rozhodnutá poměrně velká část i ostatních voličů. Jestli si někdo myslí, že ti, co přišli v prvním kole, jsou automaticky rozhodnutí jít volit v kole druhém, tak to je velká mýlka. Při dvoukolové volbě se u druhého kola začíná úplně od nuly, a vůbec není jasné, kdo k němu přijde.

Znamená výsledek Danuše Nerudové rozhodnutí voličů dát hlas kandidátovi, u kterého měli pocit, že je silnější a porazí Andreje Babiše?

Podle mého soudu je to jeden z hlavních motivů. Na druhou stranu já jsem si nikdy nemyslel, že by Danuše Nerudová měla nějakou velkou šanci postoupit do druhého kola. Byl to takový chvilkový záchvěv, kdy se zdálo, že v těch volebních modelech dotahuje. Nicméně to byla situace ještě před tou horkou kampaní, před debatami a hlavními střety, ve kterých se Danuše Nerudová ukázala jako méně zkušená a hlavně životně zkušená a prozkoušená stresovými a zátěžovými situacemi. V tomhle směru měl Petr Pavel určitě navrch, a to z velké části rozhodlo.

Pražští politici zhodnotili první kolo prezidentských voleb. Koho zvolí příště?

Co nyní doporučíte voličům? Aby si zachovali chladnou hlavu při rozhodování a nenechali se ovlivnit tím, co se bude během následujících čtrnácti dnů dít?

Tady je ta rada jednoduchá. Nečíst, nesledovata hlavně se nezapojovat do žádných diskuzí na sociálních sítích. Nechat si svůj zdravý rozum. Všechno, co se teď bude dít, bude už jen čirá kampaň. Docela zajímavé je, že ani Praha není monolitem. I v Praze existují významné bašty Andreje Babiše, a to i přesto, že je považovaná za baštu antibabišovských sil. Zkrátka ji není možné strčit do jednoho pytle. Městské části jsou dnes hodně odlišné a ukázalo se to už v komunálních volbách. Vyplývá z toho, že Andrej Babiš bude velmi výrazně působit i v hlavním městě. Jednak negativně na voliče Petra Pavla a jednak pozitivně bude motivovat maximum možného ze svého potenciálu.