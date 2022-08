Gaston se zdržoval v zaplaveném výběhu slonic, přívaly vody ale byly čím dál silnější. Druhý den ze zoo zmizel a začal unikat po Vltavě a následně se dostal také do Labe. Lidé ho spatřili na mnoha místech, snažili se ho zachránit i chovatelé z několika zoologických zahrad, například ze zoo v Roudnici nad Labem. Veškeré pokusy o jeho odchycení však selhaly.

Bývalý ředitel pražské zoo Petr Fejk: O povodních 2002 se mi dodnes zdají sny

Úspěšnější byli až o den později, kdy jej lidé zahlédli v Labi pod ústeckými zdymadly. „Ze začátku si ještě bral ryby. Později se k nám přidala i jeho ošetřovatelka z Prahy, na kterou také reagoval,“ popsal Deníku před časem snahy o záchranu Gastona ošetřovatel lachtanů z ústecké zoologické zahrady Lukáš Touš.

Bez Schengenu na hranicích

Později ale začal být lachtan apatičtější, bál se lodi. Proč došlo k náhlé změně chování, není jasné, podle Touše jej mohla zasáhnout vrtule. Stále se však Gaston nevzdával a bojoval s proudem řeky. Ošetřovatel poté spolu se svými kolegy a později i s ošetřovateli ze zoo v Děčíně pronásledoval Gastona až do Bad Schandau v Německu. Tehdy ale neexistoval Schengenský prostor a hranice nebylo možné volně překračovat jako dnes. Ředitel zoologické zahrady proto musel zachráncům vyřídit na ministerstvu povolení k působení i v sousední zemi.

Deník vzpomíná na ničivé povodně, které zasáhly Česko před dvaceti lety. Jak katastrofa zasáhla do života Středočechů a Pražanů? Čtěte zde.

20 let od ničivých povodní.Zdroj: Deník/Jan Lakomý

Ale to nebyla jediná překážka, která na ně čekala. Řeka totiž byla kromě nepořádku unášeného Labem plná potopených lodí nebo spadlých stožárů elektrického vedení. V Bad Schandau se jim pak do cesty postavil nízký most.

Až poté, co Gaston uplaval přes 300 kilometrů, se jej 19. srpna podařilo odchytit v německém Magdeburgu. Při převozu zpět do Prahy ale uhynul, a stal se tak jedním ze 134 zvířat, která řádění povodní v pražské zoo nepřežila. Gaston uhynul na následky stresu a vyčerpání. Chladná voda ani nedostatek jídla mu neublížily, následná pitva neodhalila žádné zranění.

Lítačka za patnáct tisíc korun na rok? Podle náměstka se bude muset zdražovat

Přestože Gaston při povodních před dvaceti lety zemřel, jeho jméno rezonuje stále. Děčínští basketbalisté měli dlouhé roky maskota Gastona. Přímo na děčínském nábřeží, v místech, která byla v srpnu 2002 několik metrů pod hladinou Labe, je drobná soška lachtana. Mezi Ústím nad Labem a Děčínem se každoročně koná Gastonův memoriál, 25 kilometrů dlouhý plavecký závod. Rok po povodních se narodila Gastonova dcera Abeba.