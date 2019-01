Praha - Pražské labutě i magistrát čeká velký test. Blíží se doba příletu početných formací těchto velkých ptáků, městské náplavky jsou jejich zimovištěm.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Dagmar Fialová

Právě lety labutí někdy končí tragicky narážejí do vysokonapěťového trolejového vedení. Reflexní destičky FireFly, namontované na trolej, by tomu měly letos zabránit.

Minulý týden však na Mánesově mostě ke střetu labutě s trolejí opět došlo. Zraněná skončila v péči záchranné stanice Lesů hl.m. Prahy v Jinonicích. „Při nárazu si poškodila část zobáku, naštěstí nic vážného. Po ošetření byla krátce na to vypuštěna zpět na Vltavu," popisovala ošetřovatelka Zuzana Pokorná s tím, že v jejich stanici ještě aktuálně ošetřují další zraněnou labuť.

Na Vltavě bude až pět stovek labutí

Podle Pokorné jsou případy těchto velkých ptáků už vskutku velkým důvodem k zamyšlení. „Jen v loňském roce jsme v naší stanici poskytli pomoc více jak třiceti labutím. Což považujeme za významný problém. Jsme proto zvědavi, jak se osvědčí funkčnost reflexních destiček, připevněných na tramvajových trolejích v blízkosti mostů," doplnila ošetřovatelka. Stejnou zvědavost projevuje i Česká společnost ornitologická. Ta pravidelně sleduje a mapuje pohyby tažného ptactva, migraci labutí nevyjímaje.

„V Praze zimuje zhruba tři sta až pět set labutí, hejna se kumulují zejména na náplavkách, kam je chodí lidé přikrmovat. Reflexní destičky jsme zkusmo instalovali na Palackého mostě. Ten patří mezi nejrizikovější, a nejvíc ptáků žije u Císařského ostrova," uvedl Lukáš Viktora ze zmíněné společnosti.

Podle Viktory jsou za některými zraněními těchto ptáků i lidé. Respektive vandalismus, kdy tento až desetikilový pták slouží například jako terč při hodu kamenem. „Labuť potřebuje jistou délku dráhy, aby nabrala před vzletem potřebnou rychlost. Pak ani není divu, že ve stresu může být její manévrovací schopnost snížená a narazí do nějaké překážky. Ať už je to trolej nebo cokoliv jiného," poznamenal.

Velký problém je i přikrmování

Ročně tak z různých příčin v Praze zahyne až třicet labutí, což je vysledované číslo. Mnohem víc jich údajně může zahynout mimo dohled ornitologů. Neplatí to jen o labutích na pražských zimovištích jsou i další druhy ptačí říše, mnohdy z kategorie klenotů. Zahubit proto jakéhokoliv může člověk z neznalosti prakticky kdykoliv.

„Jistým problémem je i přikrmování. Vůbec nejnebezpečnější je tvrdý chléb. Ostré hrany kousku chleba totiž může ptáku opravdu hodně poškodit zažívací trakt. Umírá pozvolna a pochopitelně trýznivým způsobem," upozornil Lukáš Viktora. Nejvhodnější je proto bílé pečivo. Nicméně nejedná se jen o memento, kdy do metropole začne ptačí migrace naplno. Už zhruba v polovině října by měly do Prahy dorazit první imigranti z různých koutů republiky.

„Když přilétají individuálně, je to pro ně, co se netušených nástrah týče, nejbezpečnější. Byl jsem svědkem příletu velké skupiny labutí a v té ptačí tlačenici před dosednutím na Vltavu jsem s hrůzou čekal, kdy některá skončí v drátech vysokého napětí," ohlédl se v čase Vladimír Horálek z dobrovolného spolku ochránců přírody.

Světelný smog

Ptáky při migraci mnohdy mate i takzvaný světelný smog zejména Praha je za tmy místem milionů světel, ozařující obrovskou plochu oblohy. Avšak zrovna tak nemalý počet překážek zůstane za tmy oku ptáka utajena.

Nehledě na to, že se nejen labutím blíží další strašák tím je novoroční ohňostroj.

To je pak ve vzduchu vše, co má křídla. Na loňské vítání nového roku z pontonu plovoucího na Vltavě mezi Střeleckým ostrovem a Karlovým mostem ornitologové rozhodně nevzpomínají v dobrém. Mnozí zmatení ptáci ve vřavě petard a světlic pak zranění padali rovnou mezi diváky. Tři poraněné labutě dopadly na Mánesův most, jedna zemřela na místě, druhá podle dostupných informací utonula poté, co ji policista vhodil zraněnou zpět do řeky. Třetí byla převezena do jinonické stanice. „Samozřejmě že si na to dobře vzpomínám a věřím, že letos magistrát k novoročnímu ohňostroji zvolí vhodnější místo. Tím by opět měla být pláň na Letné," doplnil Lukáš Viktora.

Podle Petra Stýbla z Českého svazu ochránců přírody ohňostroje zahubí stovky ptáků. Ve tmě nevidí a hynou brzy po nárazu do různých překážek. Kolik ptáků ve skutečnosti tato každoroční zábava připraví o život, se podle Českého svazu ochránců přírody nikdy nedozvíme.