Labutě se nejčastěji poraní o tramvajové vedení. Na vodě ale nezamrzají

Labutě patří mezi typické městské ptáky. Plují po Vltavě a tvoří tak romantickou atmosféru podél pražských náplavek. Město ale těmto zvířatům přináší spoustu nástrah. Často se ošklivě poraní o tramvajové vedení nebo o rybářské náčiní. Mnoho lidí si také mylně myslí, že na řece zamrzají.

Nejčastější poranění labutím způsobují nárazy do tramvajového vedení nad pražskými mosty. A to především v zimních měsících, kdy se zhoršuje viditelnost vlivem brzké tmy, mlhy, deštěm nebo sněžením. Nejkritičtější úsek je proto mezi Libeňským mostem a mostem Palackého.



Naproti tomu se ještě nikdy nepotvrdila oznámení, že by labuť přimrzla k ledu. „Při přiblížení strážníků z Poříčního útvaru Městské policie Praha je přimrzlá labuť vždy nejdříve zvědavě pozorovala. Když už se strážníci přiblížili na dosah, roztáhla křídla a odletěla,“ popsal mluvčí pražské městské policie Jan Čihák.

Přimrzlé labutě se vyskytují jen zcela výjimečně. A to v tom případě, když je pták zraněný. Zdravá labuť nikdy nepřimrzne. Tito vodní tvorové na hladině odpočívají a často i nocují. V letním období zranění labutím způsobují hlavně lidé. A to především jejich nedbalost a nepozornost.

„Zachraňujeme společně se záchrannou stanicí labutě, které spolkly rybářský háček, zamotaly se do vlasců nebo je pokousali volně pobíhající psi,“ dodal mluvčí Městské policie Praha. Pokud se tedy budete věnovat své rybářské vášni nebo půjdete kolem Vltavy na procházku se svým psem, dávejte pozor, abyste k podobným situacím nepřispěli i vy sami.

Záchranná stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočich za rok do své péče přijme kolem stovky labutí. S jejich odchytem jim pomáhají i strážníci. Pokud byste zraněnou labuť či jiné zraněné zvíře našli, volejte na telefonní číslo 773 772 771.