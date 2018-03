Labuťák narazil do troleje. V záchranné stanici se zotavoval dva týdny

Montážní dělníci ostatních výrobků Montéři nábytku a kuchyní, dopravce. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 35000 kč. Volných pracovních míst: 6. Poznámka: Kontakt pro uchazeče: emailem na manager.xp@moebelix.cz, , Řidčský průkaz skupiny B, vyučení v oboru Truhlář velkou výhodou, schopnost práce v týmu, komunikativnost,manualní zručnost, Napln práce :kontakt se zákazníkem, manipulace se zbožím včetně výnosu do patra,montáže u zákazníka, drobna administrativa ,starost o nářadí a auto, , , , Zaměstnanecké výhody: diety,slevy na zboží,možnost kariérního růstu,vzdělávání,pracovní oblečení,stabilní zaměstnání, nařadí Festool. Pracoviště: Xlmx obchodní s.r.o. - místo výkonu práce kolbenova 50, Kolbenova, č.p. 510, 190 00 Praha 9. Informace: Silvie Geržová, .

Ruční baliči §92. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč, mzda max. 13500 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: §92 90 dní, kontakt telefonicky, emailem 10-13 hod. Pracoviště: My taboo s.r.o. - 001 do čertous, Do Čertous, č.p. 2760, 193 00 Praha 913. Informace: Ishtvan Syuch, +420 778 008 433.